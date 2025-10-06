Quem era Alexandre Carvalho, empresário e marido de atriz da Globo que morreu após acidente doméstico no RJ

O empresário Alexandre Carvalho, que atuava no setor de geração de energia, morreu na sexta-feira (3) após sofrer um acidente doméstico em sua casa no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. Alexandre era casado com a atriz Isabelle Nasser, com quem tinha uma filha.
Segundo familiares e amigos, o empresário caiu em casa na quinta-feira e bateu a cabeça. Foi levado ao Hospital Copa Star, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
Nas redes sociais, Isabelle se despediu do marido, que foi sepultado na tarde deste domingo (5).
"Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro. Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome. Seu legado. Prometo cuidar da nossa família", disse a atriz.
Quem era Alexandre Carvalho
Conhecido no meio empresarial carioca, Alexandre Carvalho dirigia a holding Urca Energia, especializada em projetos de energia limpa. Além disso, era presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, em Portugal, que gerencia concessionárias da Mercedes-Benz.
Alexandre era casado com a atriz e ex-modelo, Isabelle Nassar. Como modelo, ela teve carreira internacional, tendo trabalhado na China e na Turquia. Formada em artes cênicas, atuou no teatro em montagens, como Grande Sertão: Veredas, e em séries e novelas como Bom Dia, Verônica, Travessia e Dona Beja.
