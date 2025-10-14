Quem era a influenciadora de SC que foi encontrada morta junto com a filha no RJ

Conforme o registro policial, na sexta à noite, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar após sentirem um forte odor vindo do 11º andar do edifício. Ao arrombar a porta, as equipes localizaram as duas sem vida: a adolescente estava na sala, enquanto a mãe estava em um dos quartos. A perícia realizada no local não identificou sinais de violência.