Quem é Sandrão, ex de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga que aparece em "Tremembé"

Entre as polêmicas na nova série Tremembé, que retratará a rotina em uma das penitenciárias mais famosas do país, o polêmico triângulo amoroso formado por Elize Matsunaga, Sandrão e Suzane Von Ritchofen despertou curiosidade do público.
Ao que tudo indica, Suzane foi pivô da separação entre Sandrão e Elize.
Quem é Sandrão?
Sandra Regina Gomes, mais conhecida como Sandrão, é uma detenta com um violento histórico dentro e fora do sistema carcerário. Foi condenada a 27 anos de prisão por sequestro e morte de um adolescente.
Em outubro de 2003, Sandrão sequestrou o próprio vizinho de 14 anos com a ajuda de três homens. O pedido de resgate foi de R$ 40 mil, mas acabou sendo reduzido a R$ 3 mil.
Quando o pagamento foi feito pela família do menino, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça, amarrado, amordaçado e com um saco cobrindo a cabeça.
Depois de presa, Sandrão também agrediu um agente penitenciário, o que aumentou sua pena e fez com que ela fosse transferida para o presídio de Tremembé.
Apesar da fama de barra pesada, uma reportagem de 2014 publicada pela Folha de S. Paulo mostrou que Sandra ajudava em eventos internos da prisão, como concursos de beleza.
Relacionamento conturbado
Susane Von Ritchofen, ao que tudo indica, foi o pivô do fim da relação entre Sandra e Elize Matsunaga.
As duas se conheceram trabalhando na fábrica de roupas da prisão, enquanto Sandrão e Elize ainda estavam juntas.
Em setembro de 2014, Sandra e Suzana oficializaram a união. O casamento na penitenciária consiste na assinatura de um documento de reconhecimento afetivo, que permite que as presas convivam como casal em uma ala tranquila e maior, destinadas a casais.
Tremembé
A nova produção nacional do Prime Vídeo irá retratar o cotidiano da penitenciária Tremembé, em São Paulo, conhecida por abrigar criminosos famosos do país.
Baseado nos livros do jornalista Ulisses Campbell, Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, a trama irá retratar não apenas os crimes que chocaram o país, mas também a relação entre os presos.
A série trará a história de Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih e Sandrão.