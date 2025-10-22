Quem é Melissa Said, influenciadora alvo de operação contra tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

"O objetivo dessa operação é o combate ao tráfico de drogas, tendo como principal alvo uma influência digital que faz apologia ao crime. Foi descoberto que, além da apologia ao crime, ao uso de drogas, ela também faz a comercialização e a distribuição de entorpecentes na Bahia, tendo como um dos fornecedores algumas pessoas de São Paulo", disse o diretor do Denarc, delegado Ernandes Jr.