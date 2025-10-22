Quem é Melissa Said, influenciadora alvo de operação contra tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

A influenciadora digital Melissa Said se tornou alvo de uma operação da Polícia Civil da Bahia contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro na manhã desta quarta-feira (22).
Baiana e autodeclarada “ervoafetiva”, ela é embaixadora da marca Bem Bolado Brasil e soma mais de 320 mil seguidores no Instagram. Nas redes, publica vídeos elogiando e apontando supostos benefícios do uso da maconha.
De acordo com a TV Bahia, há um mandado de prisão em aberto contra a influenciadora, que ainda é procurada pela polícia. Outras três pessoas foram presas durante a ação.
O Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que conduz a investigação, indica que a influenciadora fazia apologia ao uso de drogas nas redes sociais e estaria envolvida na comercialização, armazenamento e distribuição de maconha em Salvador.
A ação também conta com apoio do Denarc de São Paulo. Conforme a apuração, a influenciadora mantinha fornecedores na Bahia e em São Paulo.
"O objetivo dessa operação é o combate ao tráfico de drogas, tendo como principal alvo uma influência digital que faz apologia ao crime. Foi descoberto que, além da apologia ao crime, ao uso de drogas, ela também faz a comercialização e a distribuição de entorpecentes na Bahia, tendo como um dos fornecedores algumas pessoas de São Paulo", disse o diretor do Denarc, delegado Ernandes Jr.
Quem é Melissa Said?
A influenciadora possui mais de 320 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Nascida na Bahia, em suas publicações, ela utiliza o rótulo de “ervoafetiva”, termo para descrever seu vínculo com o universo da cannabis.
Ela também realiza divulgações como embaixadora da marca Bem Bolado Brasil, marca que vende sedas e artigos relacionados.
A influenciadora ainda não se manifestou sobre o caso.
