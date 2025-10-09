Quem é Mariana Marquini, modelo que viralizou após ser vetada da Victoria's Secret por vender conteúdo adulto

A modelo e influenciadora Mariana Marquini afirma ter sido excluída do processo seletivo para o desfile da Victoria’s Secret por manter um perfil ativo com conteúdo adulto na internet.
Nas redes sociais, onde ela soma mais de 90 mil seguidores, Mariana desabafou sobre o que chamou de “injustiça” do mercado da moda. Após passar por três fases da seleção, ela alega ter sido vetada depois que a agência responsável por sua inscrição informar que o trabalho dela em plataformas adultas seria incompatível com os “valores da marca” e os “bons costumes exigidos no casting”
"Não me vitimizo, mas isso é sim um reflexo do falso moralismo que ainda domina o meio da moda. (...) O mundo mudou, mas algumas agências ainda vivem no século passado", afirmou Mariana.
Não pretende abandonar a venda de conteúdo adulto
Mariana afirmou que não pretende abandonar a produção de conteúdo adulto, que considera mais lucrativa e libertadora do que o trabalho tradicional como modelo.
"Enquanto uma campanha publicitária me paga R$ 8 mil ou R$ 10 mil, com muito esforço e burocracia, nas plataformas adultas eu faturo R$ 60 mil por mês", disse.
A modelo ainda salientou que não foi avisada da proibição de ter conta em plataforma de conteúdo adulto no início do processo.
"Essa regra já deveria existir desde o início", completou.
Quem é Mariana Marquini?
Mariana foi eleita Miss Goiás em 2023 e é musa do Carnaval 2025 pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Colorado do Brás, do Grupo Especial do Carnaval SP.
Atualmente, ela mantém um perfil ativo na plataforma Privacy, onde cobra R$ 88,88 por mês.
