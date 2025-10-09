Quem é Mariana Marquini, modelo que viralizou após ser vetada da Victoria's Secret por vender conteúdo adulto

Nas redes sociais, onde ela soma mais de 90 mil seguidores, Mariana desabafou sobre o que chamou de “injustiça” do mercado da moda. Após passar por três fases da seleção, ela alega ter sido vetada depois que a agência responsável por sua inscrição informar que o trabalho dela em plataformas adultas seria incompatível com os “valores da marca” e os “bons costumes exigidos no casting”