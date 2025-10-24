Quem é Lucas Bove, deputado denunciado pelo Ministério Público por violência contra ex-mulher

O deputado estadual Lucas Diez Bove (PL) foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo na quinta-feira (23) por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-esposa Cíntia Chagas. O caso corre sob segredo de Justiça. Ele nega as acusações.
O parlamentar está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Bove foi alvo de pedido de cassação no Conselho de Ética da Casa — rejeitado pela maioria.
Bove é paulistano e tem 37 anos. É formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie, com especialização em Finanças pelo Insper. Também é mestrando em Educação. O deputado é empresário no segmento da construção civil e vice-líder do PL na Alesp.
Entre as bandeiras, conforme descreve, traz a tolerância zero no combate à criminalidade, o apoio ao agronegócio, a defesa de políticas pró-mercado e a garantia das liberdades individuais.
Entenda a denúncia
A promotora Fernanda Raspantini Pellegrino pediu à Justiça que o parlamentar seja preso preventivamente por supostos descumprimentos de medidas protetivas concedidas à influenciadora digital Cíntia Chagas. O Ministério Público confirma que a denúncia foi apresentada na quinta-feira (23).
Em nota, Cíntia diz que recebe a decisão "com serenidade e inabalável confiança na Justiça".
"Trata-se de um homem público, e é moralmente inaceitável que agressores de mulheres permaneçam investidos em funções de poder. A violência contra a mulher não se circunscreve à esfera privada: constitui crime e afronta à dignidade humana. Que a lei siga o seu curso e que, como sempre, a verdade prevaleça. A todas as mulheres que enfrentam a violência, deixo uma mensagem: não se calem. O silêncio protege o agressor", escreveu.
Em 4 de setembro do ano passado, Cíntia registrou um boletim de ocorrência, acusando o ex-marido de violência psicológica e ameaça. Ela relatou que estava em um relacionamento abusivo, que sofria com ciúmes, possessividade e controle do deputado estadual do PL.
Em uma publicação no Instagram à época, Bove negou qualquer agressão contra a ex-mulher. "Hoje meu coração está ferido, jamais esperava isso de quem tanto amei e cuidei. Para começar: eu jamais encostaria a mão para agredir uma mulher", disse na postagem.
Na quinta-feira, o deputado voltou a se pronunciar nas redes sociais e afirmou que o Ministério Público pediu sua prisão "por ele responder a uma pergunta sobre fatos públicos". Disse que há laudos e depoimentos que indicam ausência de dano psicológico e acusou a ex-esposa de violar o segredo de Justiça.
"Eu, na qualidade de deputado sob a qual estou fazendo estas postagens, sinto vergonha em nome das milhares de vítimas reais de violência que muitas vezes deixam de denunciar justamente pela descredibilização que as falsas denúncias trazem à causa", escreveu.
Quem é Cíntia Chagas
Segundo o Estadão, Cíntia Chagas é professora, autora de livros publicados e acumula centenas de alunos em cursos virtuais. Nas redes sociais, dá dicas de etiqueta e faz entrevistas.
Cíntia é mineira, de Belo Horizonte, e formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais.