Quem é Isabella Arantes, influenciadora que está grávida do primeiro filho de Gabriel Medina

O surfista Gabriel Medina surpreendeu os seguidores neste domingo (19), ao publicar uma foto que levantou suspeitas de que ele e a namorada, Isabella Arantes, estejam à espera do primeiro filho (veja post abaixo).
O casal ainda não se pronunciou oficialmente, porém em um perfil fechado Isabella confirmou a gravidez.
"Agora as conversas por aqui vão ser sobre bebê e criança. A mãe tá on", escreveu.
Começo da relação
Os rumores sobre o relacionamento começaram em junho, quando os dois passaram a compartilhar registros em locais parecidos e apareceram juntos em viagens pela Bahia.
Pouco tempo depois, Medina confirmou o romance com uma foto ao lado da modelo, acompanhada apenas de emojis sugestivos.
Em foto publicada recentemente nos stories, o surfista também apareceu segurando a barriga da namorada, aumentando os rumores de uma possível gravidez da bailarina.
Quem é Isabella Arantes?
Isabella Arantes tem 27 anos e é natural de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Ela comanda uma marca de biquínis e soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha várias de suas viagens.
A também modelo tem passagem pela TV: foi bailarina do Domingão do Faustão e atualmente é assistente de palco do Domingo Legal, no SBT. Neste ano, ela ainda participou do Carnaval no Rio de Janeiro como musa do Salgueiro.
Antes de se relacionar com Medina, Isabella viveu um romance com o cantor Zé Felipe, com quem chegou a ficar noiva em 2019 — cerca de um ano antes do sertanejo iniciar o namoro com Virginia Fonseca.
Veja a publicação de Gabriel Medina
