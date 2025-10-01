Viral

Quem é Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo"

Essa é a primeira novela do ator, que interpreta um dos herdeiros dos Roitman; personagem teve final trágico na versão de 1988

Zero Hora

Leonardo ficou com sequelas após acidente de carro.

Vale Tudo entrou na fase final e os capítulos estão de tirar o fôlego. O capítulo desta terça-feira (30) terminou com o retorno de Leonardo à mansão dos Roitman.

Na trama, diferente da versão original da novela, em que a tragédia resultava na morte do personagem, a vilã mantém em segredo que Leonardo sobreviveu ao acidente que, segundo ela, foi provocado por Heleninha (Paolla Oliveira), enquanto toda a família acredita que ele tenha morrido. 

Odete atirou em Ana Clara (Samantha Jones), que, antes de morrer, ligou para Maria de Fátima (Bella Campos) pedindo ajuda. Fátima vai até a casa e decide pedir ajuda de Heleninha pelo celular de Ana Clara. 

Ao encontrar o irmão gêmeo vivo, Heleninha o leva para casa e reúne a família. Resta saber se Odete conseguirá sustentar uma nova mentira sobre o reaparecimento de Leonardo. 

Vale lembrar que Leonardo é um doador compatível com Afonso (Humberto Carrão) que, na trama, enfrenta um tratamento contra a leucemia e precisa de um transplante de medula óssea

Quem é Guilherme Magon?

Nas redes sociais, Guilherme Magon acumula mais de 12 mil seguidores.

Guilherme Magon faz sua estreia em folhetins com o papel de Leonardo. Embora seja novato nas novelas, o ator acumula experiência de mais de uma década nos palcos. 

Um de seus papéis de maior destaque foi em 2011, quando protagonizou a versão brasileira do musical Cabaret, ao lado de Cláudia Raia. À época, substituiu Reynaldo Gianecchini, afastado por conta de um tratamento contra um linfoma.

Além do teatro, Magon também passou por produções da TV e do streaming. Ele atuou na série Assédio, da Globoplay,  e em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, do Disney+.

Nas redes sociais, acumula mais de 12 mil seguidores, onde compartilha bastidores de gravações, bastões do teatro e fotos de lifestyle, incluindo registros de treinos e passeios ao ar livre.

Rumo diferente no remake

Na produção de 1988, o personagem aparecia apenas em flashbacks, e sua morte era um dos grandes traumas de Heleninha (Renata Sorrah), que acreditava ser responsável pelo acidente. 

A verdade — de que Odete (Beatriz Segall) era quem dirigia o carro na noite do desastre — só era revelada mais tarde, pela antiga empregada da família, vivida por Zilka Salaberry.

Interesse nas buscas

O termo "Novela Vale Tudo Leonardo" repercutiu nas buscas dos brasileiros. Conforme o Google Trends, as buscas pelo personagem, relacionado à trama, teve um aumento significativo de pesquisas durante a manhã desta quarta-feira (1°). 

Buscas pelo personagem da novela cresceram na manhã desta quarta-feira (1°).


