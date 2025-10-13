Quem é Fernanda Marques, a nova namorada do ator José Loreto

O ator José Loreto tornou público o relacionamento com a atriz Fernanda Marques. O ator postou fotos em suas redes sociais ao lado da atriz em Caraíva, na Bahia.
Nas imagens, o casal aparece de mãos dadas e em clima de romance. Na legenda, Loreto escreveu: “A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte.”
Os dois se conheceram durante as gravações do filme Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?, que contará a história de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. Na produção, Loreto interpreta o cantor, e Fernanda dá vida a Graziela Gonçalves, ex-esposa do músico.
O casal já havia sido flagrado aos beijos no festival The Town, em São Paulo, no mês passado, mas ainda não havia assumido a relação publicamente.
Quem é Fernanda Marques
A atriz Fernanda Marques começou a carreira como modelo e em comerciais de TV. Aos 14 anos, passou a atuar no teatro e decidiu seguir a carreira artística.
Na Globo, estreou na série A Fórmula (2017) e participou de Onde Nascem os Fortes. Interpretando Cecília, em Um Lugar ao Sol (2021), ganhou destaque e atuou no remake de Vale Tudo, interpretando Vera — personagem contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington).
No ano passado, ela também integrou o elenco de Beleza Fatal, novela da Max que se tornou um sucesso no streaming.
Veja o post do ator no Instagram
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular