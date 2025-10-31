Quem é Duda, presidiário que viveu romance com Cristian Cravinhos em "Tremembé"

A série Tremembé estreou nesta sexta-feira (31) no Prime Video. A produção, que conta com cinco episódios, retrata as histórias de alguns dos detentos mais conhecidos do Brasil.
Entre eles estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e os irmãos Cravinhos. Outro personagem também está chamando a atenção do público nesta primeira leva de episódios: Duda, interpretado por João Pedro Mariano, vive um romance com Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo) dentro da penitenciária.
Quem é Duda, personagem de Tremembé?
Duda tinha outro nome na vida real e foi condenado por assalto à mão armada aos 26 anos, sendo transferido para Tremembé.
Conforme fontes de Ulisses Campbell, autor de Suzane: Assassina e Manipuladora, Duda foi deslocado para a ala dos irmãos Cravinhos, condenados pela morte dos pais de Suzane von Richthofen. Segundo a obra, o jovem era “de gestos bem femininos” e chamou rapidamente a atenção dentro da prisão, inclusive de Daniel e Cristian Cravinhos.
O primeiro contato foi com Daniel Cravinhos, que aconteceu na marcenaria do presídio. Duda reclamou da falta de um armário, e ele ofereceu uma das portas do seu. Pouco depois, Duda passou a ajudar os dois, limpando e organizando o alojamento.
Com o tempo, o novato passou a dividir o quarto com Daniel e Cristian e se envolveu amorosamente com o mais velho dos irmãos. De acordo com o livro, o relacionamento foi intenso, marcado por ciúmes e apelidos carinhosos, Cristian, por exemplo, chamava o parceiro de “Lua”.
O romance terminou quando Cravinhos deixou o presídio para cumprir pena em regime aberto.
