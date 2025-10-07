Quem é Day Magalhães, modelo que expôs supostas conversas com Vini Jr.

Apontado como o novo affair de Virginia Fonseca após o fim do casamento com Zé Felipe, Vini Jr. teve supostas conversas íntimas com Day Magalhães divulgadas nas redes sociais. As mensagens começaram no início de maio e viralizaram logo após o primeiro vídeo do jogador com a influenciadora. Inicialmente, o diálogo foi publicado pelo portal LeoDias.