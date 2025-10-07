Viral

Quem é Day Magalhães, modelo que expôs supostas conversas com Vini Jr.

Influencer disse à revista Quem que foi dela a decisão de divulgar as mensagens porque não teria gostado de ver o jogador em um vídeo com Virgínia, alegando que ainda mantém contato com o atleta

@dany.magh / @vinijr/Instagram / Reprodução
Day se descreve no Instagram como “designer influencer”.

O nome de Day Magalhães ganhou força nas redes nesta semana, após supostas conversas entre ela e Vini Jr., atacante do Real Madrid serem divulgadas. 

Em entrevista à revista Quem, Day confirmou que foi ela quem divulgou as mensagens trocadas com o jogador em meio aos rumores de um possível affair entre ele e a influenciadora Virginia Fonseca.

Quem é Day Magalhães

Day Magalhães é brasileira e vive na Itália. Com quase 500 mil seguidores no Instagram, descreve-se como “designer influencer” e compartilha fotos de viagens por destinos como Grécia, França, Itália, Suíça, Dubai, além de países da Ásia e da Europa.

Entenda o caso

Apontado como o novo affair de Virginia Fonseca após o fim do casamento com Zé Felipe, Vini Jr. teve supostas conversas íntimas com Day Magalhães divulgadas nas redes sociais. As mensagens começaram no início de maio e viralizaram logo após o primeiro vídeo do jogador com a influenciadora. Inicialmente, o diálogo foi publicado pelo portal LeoDias.

Questionada sobre a veracidade dos prints, Day confirmou: “Sim, tudo é real”. 

"Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável", acrescentou a modelo, que não gostou nada de ver o jogador fazendo dancinha no TikTok com a influencer.

Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens — inclusive quando ela estava na casa dele”, afirmou a modelo, que disse ainda que o atleta chegou a cogitar um namoro.

A modelo afirmou que teve mais de um encontro com o jogador: “Nos vimos algumas vezes”. De acordo com Day, apesar da proximidade, eles não têm fotos juntos porque ambos queriam manter a discrição. “Foi um combinado entre nós”, explicou.

Buscas em alta no Google Trends

O interesse pelo nome de Day Magalhães aumentou nas buscas do Google, após a modelo revelar que ela foi a responsável por divulgar os diálogos com o jogador.

Reprodução/Google Trends
Gráfico mostra interesse pelo nome da modelo durante a tarde de terça-feira (7).

