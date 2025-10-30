Quem é Bruna Unzueta, namorada da jogadora Gabi Guimarães

A influenciadora Bruna Unzueta, 32 anos, se tornou assunto nas redes sociais após assumir o relacionamento com Gabriela Guimarães, 31, jogadora da seleção brasileira de vôlei — e capitã da equipe.
Em conversa com a Quem, Bruna confirmou que elas estão juntas e disse que elas estão vivendo a relação de forma "leve e natural".
— Estamos juntas há um tempinho, mas sentimos que agora é o momento ideal para falar publicamente — disse ela.
Rumores sobre o relacionamento começaram a circular nas redes há cerca de dois meses. Fãs apontaram detalhes que levantaram suspeitas, como um colar idêntico usado pelas duas, além de fotos tiradas em um banheiro muito parecido com o da atleta.
A confirmação veio após fãs compararem registros publicados por Bruna com uma imagem da ginasta Rebeca Andrade, feita no mesmo local.
Quem é Bruna Unzueta?
Bruna é conhecida nas redes sociais como "Boo" e é uma influenciadora digital que se destacou na mídia como apresentadora do PodDelas, ao lado de Tata Estaniecki. Ela saiu do projeto em junho de 2024.
Bruna foi casada por sete anos com Felipe Balaban. A relação chegou ao fim em agosto deste ano e, segundo ela, terminou de "forma amigável".
