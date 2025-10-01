Quem é Bitelo? Influenciador deixou trabalho como pedreiro e virou campeão e recordista no levantamento de peso

Com 2,02 metros de altura e 138 quilos, o brasileiro William Brito Piovezan, 23 anos, virou destaque nas redes sociais. Popularmente conhecido como Bitelo — apelido inspirado em um adjetivo usado para algo grande —, ele conquistou um feito histórico na Polônia.
No dia 27 de setembro, ele quebrou o recorde ao levantar 385 quilos no deadlift (levantamento terra). O atleta garantiu o primeiro lugar na categoria 140 kg+ e ficou em segundo na categoria “open”, que reúne competidores de todos os pesos.
O influenciador já conta com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e, devido à prática, já faz parcerias com marcas de suplemento e influenciadores fitness, abandonando de vez o trabalho como servente de pedreiro, o qual exercia antes da fama.
Bitelo: de pedreiro a grande sucesso nas redes sociais
O sucesso começou quando Bitelo tinha apenas 12 anos. Na época, ele gravava sua rotina trabalhando como servente de pedreiro junto ao pai, em Nova Granada, uma cidade no interior de São Paulo.
O número de visualizações nas redes sociais aumentou por conta dos vídeos em que a força do ainda adolescente era demonstrada.
Em uma das publicações de grande repercussão, Bitelo aparece carregando quatro sacos de cimento de uma única vez, totalizando 200 quilos levantados.
Entre 2023 e 2024, enquanto já treinava musculação, tornou-se atleta de powerlifting, esporte que reúne três modalidades tradicionais das academias: supino, levantamento terra e agachamento livre.
Em 10 meses, Bitelo tornou-se atleta e conquistou seu primeiro título mundial na categoria até 140 kg+, na Eslováquia. Ao todo, ele já venceu quatro campeonatos, quebrou um recorde mundial e se prepara para mais duas competições até o fim de 2025.
