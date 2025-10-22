Quem é Ali, brasileira do "Casamento às Cegas EUA" que roubou a cena e dividiu opiniões nas redes sociais

Assim como no Brasil, nos Estados Unidos a versão original de Casamento às Cegas, reality show da Netflix, é um sucesso. Por lá, o programa está na nona temporada e tem como uma das participantes mais populares a brasileira Aline Lima, 29 anos, que ficou noiva, entrou em polêmicas e tem dividido opiniões.
Natural do Paraná, Aline, mais conhecida como Ali, é enfermeira. No reality, é apresentada como uma "imigrante de primeira geração que se orgulha de ter aprendido inglês e construído uma vida nos Estados Unidos".
Mesmo não falando muito sobre o país de origem, a participante encantou fãs do reality e já acumula 78 mil seguidores nas redes sociais.
A brasileira chamou a atenção não só pelo romance que vive com o russo Anton (entenda abaixo), mas também pelo visual. Nas redes sociais, fãs a elogiam, em inglês: “definitivamente, a mais gata do programa” e “a garota mais bonita que já apareceu nesse reality”. Em português, uma espectadora escreveu: “Linda assim, só podia ser brasileira”.
O casal formado em "Casamento às Cegas"
Ali e Anton se conheceram nas cabines e, rapidamente, descobriram várias semelhanças: ambos têm a mesma idade, começaram a aprender inglês como segunda língua aos 8 anos, trabalharam no McDonald’s na adolescência e encurtaram seus nomes para se adaptar melhor à cultura americana.
Os dois alegaram, no começo do programa, que buscavam encontrar parceiros com quem pudessem ser totalmente autênticos.
Separados por uma parede, o casal se apaixonou. Eles foram os primeiros a noivar na atual temporada. Quando finalmente se encontraram pessoalmente, Anton se mostrou encantado por Ali.
Quando passaram a morar juntos, as diferenças, porém, começaram a aparecer: ele bebia mais do que ela gostaria e, segundo Anton, Ali não era das mais organizadas. O episódio final ainda não foi lançado, e o público aguarda para saber se o casal vai ou não dizer “sim” no altar.
Criticada nas redes
Ali também foi assunto pela sua posição sobre as tarefas domésticas. Antes mesmo do programa começar, ela havia dito que qualquer homem que quisesse namorá-la ia precisar assumir a liderança nas demandas de casa, já que, para ela, limpar "é a última coisa em que pensa", enquanto estuda e mantém uma rotina pesada como enfermeira.
Após a lua de mel do casal, o tema voltou a ser debatido: Anton perguntou se a noiva não limpava as próprias coisas. Já irritada com o parceiro, Ali apenas disse "sim", confirmando que não realizava as tarefas domésticas.
O trecho gerou críticas de quem interpretou a fala. "Eu ficaria com muita vergonha de ir na TV nacional e ainda me orgulhar de não limpar minhas próprias coisas", comentou uma internauta. Outros, no entanto, saíram em defesa da brasileira. "Como enfermeira, nem pagando eu chegaria em casa depois de um plantão noturno e iria limpar", escreveu outra espectadora.
Diante da repercussão, Ali comentou o assunto em um vídeo no TikTok, em inglês, dizendo que essa era “uma das principais coisas com que as pessoas pareciam estar chateadas”. Ela explicou que, durante as gravações, estava trabalhando três turnos noturnos de 12 horas e que, em momentos tão exaustivos, apenas tentava “sobreviver”.
— Quando falei sobre não limpar, quis dizer que, durante meus três plantões seguidos, eu priorizo o descanso. Não que eu nunca limpe a casa — esclareceu.
Ela também respondeu sobre as críticas, reforçando que não se sentiu ofendida:
— Reality show é feito para o drama, para causar e gerar opiniões diferentes, e é isso que vocês estão fazendo. Não estou levando nenhum desses comentários para o coração. Agradeço por vocês compartilharem o ponto de vista de vocês, é para isso que o programa existe.
