Quem é a socialite brasileira acusada por joalheiro de dar calote milionário

A socialite paulista Margareth Costa Carvalho é acusada de dar um calote de R$ 40 milhões em um joalheiro de luxo. O homem, identificado como Marcelo Assad Scaff Filho, afirma que ela adquiriu joias exclusivas, mas não pagou e se recusou a devolvê-las. A socialite, por sua vez, garante que tudo está quitado e alega que algumas peças são falsas. O caso foi ao ar no programa Fantástico, no último domingo (19).