Quem é a socialite brasileira acusada por joalheiro de dar calote milionário

A socialite paulista Margareth Costa Carvalho é acusada de dar um calote de R$ 40 milhões em um joalheiro de luxo. O homem, identificado como Marcelo Assad Scaff Filho, afirma que ela adquiriu joias exclusivas, mas não pagou e se recusou a devolvê-las. A socialite, por sua vez, garante que tudo está quitado e alega que algumas peças são falsas. O caso foi ao ar no programa Fantástico, no último domingo (19).
Margareth mora na Grande São Paulo, em uma casa de dois mil metros quadrados, com ambientes folheados a ouro. Segundo o joalheiro de luxo, ela tem uma "insaciedade por diamante".
— Se uma cliente já tinha uma pedra de 10 quilates, a da Margareth era de 20 — afirmou em entrevista ao Fantástico.
Ele contou ainda que a mulher se inspirava em itens usados por famosos, como as Kardashians e Lady Gaga, e pedia reproduções.
Entenda o caso
Conforme a apuração do Fantástico, Margareth encomendou peças de Marcelo Assad Scaff Filho para participar de um evento de moda na Itália.
Uma nota de consignação foi emitida — prática comum no mercado de joias. No documento, constam 11 peças, avaliadas em R$ 246 mil.
A defesa da socialite, representada por Ricardo dos Santos Maciel, afirma que Marcelo teria se negado a emitir nota fiscal para não ter de pagar imposto e, por isso, teria emitido uma nota de consignação.
Mensagens de áudio obtidas pelo Fantástico dão outros indícios:
— Marcelo, manda as minhas consignações hoje, tá? Eu tô cansando de pedir pra você — diz um dos áudios de Margareth.
Depois da viagem, o joalheiro trocou a nota de consignação pela nota fiscal de venda das joias. Corrigido, o montante passa dos R$ 40 milhões.
— R$ 240 mil foi simbólico para o trânsito de mercadoria no período em que ela estaria fora do Brasil. Ela foi informada de que, quando chegasse da Itália, teríamos um prazo de 99 dias para lançar a nota fiscal de venda no valor correto — argumentou Marcelo, durante a entrevista.
Após o ajuste, a socialite começou a alegar que os produtos eram falsos e que só faria os pagamentos depois que o joalheiro substituísse as peças.
Antes da briga parar na Justiça, houve uma reunião, mas Margareth teria dito que não poderia "ficar longe dos seus bebês", em referência às joias, conforme relatou Marcelo.
O que dizem as defesas
O advogado da socialite afirma que não houve calote. Segundo ele, não é obrigação do consumidor exigir que o fornecedor emita nota fiscal. No caso em questão, argumenta, seria responsabilidade do joalheiro e a cliente teria apenas seguido o procedimento.
Ele apresentou um termo de quitação, de abril de 2024, mostrando que todas as negociações feitas até então estavam pagas.
Já o advogado de Marcelo, Bruno Costa Behrndt, diz que a socialite teria fraudado o processo. Ele argumenta ainda que, durante os oito anos de relação comercial, quase 200 joias foram vendidas para a mulher, com notas fiscais entregues. Somente as 11, motivo da briga, não tiveram o documento emitido.
Sobre o termo de quitação, afirma que não se refere ao pagamento do que é cobrado na ação judicial.
