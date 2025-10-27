Quem é a "Esquerdogata", influenciadora presa por xingar policiais

A influenciadora Aline Bardy Dutra, conhecida nas redes sociais como "Esquerdogata", foi presa na madrugada do último sábado (25), em Ribeirão Preto (SP), após xingar policiais.
De acordo com o portal g1, no boletim de ocorrência, consta que Aline se aproximou dos agentes, questionando uma abordagem e filmando a ação. O ato teria ocorrido durante uma fiscalização de trânsito (saiba mais abaixo).
Aline acumula mais de 860 mil seguidores no Instagram. No perfil, se identifica como comunicadora popular e compartilha, principalmente, conteúdos políticos, com viés voltado à esquerda.
Aline é professora da rede municipal de Ensino Infantil em Ribeirão Preto, mas solicitou afastamento em julho de 2024.
Entenda o caso
Segundo o g1, o boletim de ocorrência relata que a influenciadora teria interrompido os policiais durante abordagem e teria começado a dizer que o procedimento era realizado por conta do abordado ser negro.
Após, Aline se exaltou e começou a xingar os agentes. Ela foi colocada na viatura e algemada, mas seguiu com as ofensas.
— Onde você nasceu? No Quintino (bairro de Ribeirão Preto), né? Acha que você é Deus? Síndrome do pequeno poder. Você não tem conceito de classe — diz Aline em um dos trechos de vídeo gravado.
Em outro momento, ela segue:
— Falou o fascistinha. Chegou o fascistinha. O fascistinha que pega marmita na esquina, né? Milícia.
Ao chegar à delegacia, a influenciadora relatou estar embriagada e proferiu novos xingamentos aos agentes.
— Olha o fascistinha que me processou, você voltou. Ele está me processando porque ele me prendeu. Fascistinha, você voltou. Fascistinha, a gente não estava em uma audiência que você falou um monte de palavra errada, sem conjugar verbo, lembra? Eu ri de você porque você não sabe nem conjugar verbo.
Durante a abordagem, ela também faz comparações entre o preço da sandália e dos carros dos agentes, questiona se os policiais já foram à Europa e começa a falar em inglês, insinuando que o policial não sabe falar outra língua devido à falta de escolaridade.
— Tenho 1 milhão de seguidores, eu vou ser deputada federal, sabe quando você vai poder me prender de novo? Nunca. Sabe por quê? Porque você é um policialzinho. Você ganha sei lá... tem licença-prêmio? Tem o quê? — zomba de um dos agentes.
O caso foi registrado como desacato, resistência e injúria racial. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, durante audiência de custódia, foi concedida liberdade a Aline, por meio do cumprimento de medidas cautelares de recolhimento domiciliar das 20h às 6h e da comprovação, a cada 60 dias, de adesão a tratamento psicológico.
O que diz a defesa
Em nota, a defesa da influenciadora afirma que não teve acesso ao vídeo completo, mas que "os excessos foram cometidos em decorrência do uso social de álcool logo após ter se utilizado de medicamentos de uso controlado, somados ao pânico que lhe é provocado pela conduta, muitas vezes excessiva da polícia militar do estado de São Paulo".
Também diz que Aline sente-se constrangida e "não se exime da necessidade de pedir desculpas ao policial e a quem mais ela se dirigiu de forma hostil". O comunicado reforça que ela deseja encontrar pessoalmente o policial para se desculpar e também que pede desculpa a todos os seus seguidores.
A nota continua: "A Aline, em virtude da medicação usada naquele dia, não se recorda de nada do acontecido, mas se encontra emocionalmente devastada pelo que viu no vídeo divulgado. Assim, Aline reconhece que deve desculpas pelos excessos, pelos erros e pelo modo que agiu, pois eles não representam nem o seu pensamento e muito menos a sua história de luta por igualdade, respeito humano e social".