Quando é o 5º dia útil de outubro de 2025? Saiba a data em que você receberá o seu salário

Os contratados sob regime CLT devem receber seus salários referente ao mês vigente até o quinto dia útil. Neste mês, o pagamento do salário deverá ser feito até segunda-feira (6), já que o dia 5 do mês de outubro caiu em um domingo.
A determinação segue a previsão por lei no artigo 459 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que estipula o pagamento dos salários dos trabalhadores.
Quando cai o 5° dia útil em outubro?
O cálculo dos dias úteis leva em conta apenas os dias em que há expediente normal, ou seja, desconsiderando domingos e feriados nacionais.
Conforte o artigo 459, citado anteriormente, são considerados dias úteis o período de segunda a sábado, sejam os sábados trabalhados ou não. A definição, além da CLT, está prevista na Constituição Federal.
Quinto dia útil em alta no Google Trends
As buscas para saber se o quinto dia útil seria nesta segunda-feira (6) dispararam no Google Trends. Veja no gráfico abaixo as tendências de buscas dos usuários nesta manhã:
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular