Viral

CLT
Notícia

Quando é o 5º dia útil de outubro de 2025? Saiba a data em que você receberá o seu salário

Valores devem ser depositados para o trabalhador no quinto dia útil do mês

Zero Hora

Enviar email
Rochu_2008/stock.adobe.com
Saiba a data-limite para os empregadores realizarem os depósitos salariais.

Os contratados sob regime CLT devem receber seus salários referente ao mês vigente até o quinto dia útil. Neste mês, o pagamento do salário deverá ser feito até segunda-feira (6), já que o dia 5 do mês de outubro caiu em um domingo.

A determinação segue a previsão por lei no artigo 459 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que estipula o pagamento dos salários dos trabalhadores.

Quando cai o 5° dia útil em outubro?

O cálculo dos dias úteis leva em conta apenas os dias em que há expediente normal, ou seja, desconsiderando domingos e feriados nacionais

Conforte o artigo 459, citado anteriormente, são considerados dias úteis o período de segunda a sábado, sejam os sábados trabalhados ou não. A definição, além da CLT, está prevista na Constituição Federal. 

Quinto dia útil em alta no Google Trends

As buscas para saber se o quinto dia útil seria nesta segunda-feira (6) dispararam no Google Trends. Veja no gráfico abaixo as tendências de buscas dos usuários nesta manhã:

Reprodução/Google Trends
As buscas estiveram em alta durante a manhã de segunda-feira (6).

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: