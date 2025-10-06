O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira (6) promete fortes emoções aos telespectadores. A trama de Manuela Dias está prevista para começar às 21h20min, após o Jornal Nacional. A novela, que está entrando na penúltima semana, deve exibir uma das cenas mais aguardadas pelo público: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch)?
Em entrevista ao Fantástico, na noite de domingo (5), a autora Manuela Dias deu detalhes sobre a reta final e revelou que foram gravados 10 finais para a trama.
— A grave gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, assim, nem os atores têm certeza — destacou.
Ainda segundo Manuela, os cinco suspeitos são: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.
A escritora garantiu que, além dela, só Paulo Silvestrini, diretor da trama, sabem sobre o futuro da vilã. Agora é hora de apostar.
Que horas começa Vale Tudo hoje?
Nesta segunda-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.
Onde assistir Vale Tudo?
A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular