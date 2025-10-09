O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira (9) vai seguir nos desdobramentos a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), assassinada no quarto de hotel nas cenas que foram ao ar na segunda-feira (6).
A trama de Manuela Dias está prevista para começar às 21h20min, após o Jornal Nacional. A novela, que termina no dia 17 de outubro, agora vai mostrar a investigação da morte da vilã, para, enfim, responder: quem matou Odete Roitman?
A autora listou cinco principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. No entanto, fãs da novela criam outras teorias em torno do caso. O mistério, porém, só deve ser revelado no último capítulo.
Que horas começa Vale Tudo hoje?
Nesta quarta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.
Onde assistir Vale Tudo?
A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.
