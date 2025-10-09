Viral

Quem matou Odete Roitman?
Qual o horário de "Vale Tudo" nesta quinta-feira

Novela das nove começa logo após o "Jornal Nacional"

Zero Hora

Beatriz Damy/TV Globo/Divulgação
Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch no remake de "Vale Tudo".

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira (9) vai seguir nos desdobramentos a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), assassinada no quarto de hotel nas cenas que foram ao ar na segunda-feira (6).

A trama de Manuela Dias está prevista para começar às 21h20min, após o Jornal Nacional. A novela, que termina no dia 17 de outubro, agora vai mostrar a investigação da morte da vilã, para, enfim, responder: quem matou Odete Roitman?

A autora listou cinco principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. No entanto, fãs da novela criam outras teorias em torno do caso. O mistério, porém, só deve ser revelado no último capítulo.

Que horas começa Vale Tudo hoje?

Nesta quarta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.

Onde assistir Vale Tudo?

A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.

