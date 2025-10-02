O episódio desta quinta-feira (2) de Vale Tudo terá inúmeras revelações. A partir das 21h20min, após o Jornal Nacional, a novela, que já está na reta final, exibe uma das cenas mais aguardadas pelo público.
A família irá se reunir na mansão e fazer a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) confessar o que fez com o próprio filho Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto em um acidente de carro.
Nos episódios anteriores, Heleninha (Paolla Oliveira), que achou que teria matado o irmão gêmeo, o encontrou em um casebre, graças à ajuda de Ana Clara (Samantha Jones), que foi morta com um tiro por Odete.
A situação se agrava para a vilã quando Afonso (Humberto Carrão) descobre que ela escondeu um detalhe crucial: Leonardo era compatível para o transplante de medula que poderia salvar sua vida, mas ela preferiu manter o segredo.
Diante da revelação, Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia e Heleninha conta que a mãe a culpou pela morte de Leonardo todo esse tempo.
Que horas começa "Vale Tudo" hoje?
Nesta quinta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.
Onde assistir à novela
A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.
Buscas por Vale Tudo aumentam no Google Trends
Com a reta final de Vale Tudo se aproximando, cresce o interesse dos telespectadores pelo desfecho da história. As buscas no Google Trends demonstram isso. Veja abaixo o gráfico: