Qual o horário de "Vale Tudo" nesta quinta-feira?

Novela das nove começa logo após o "Jornal da Nacional"

Qual será o fim de Odete Roitman em "Vale Tudo"?

O episódio desta quinta-feira (2) de Vale Tudo terá inúmeras revelações. A partir das 21h20min, após o Jornal Nacional, a novela, que já está na reta final, exibe uma das cenas mais aguardadas pelo público. 

A família irá se reunir na mansão e fazer a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) confessar o que fez com o próprio filho Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto em um acidente de carro

Nos episódios anteriores, Heleninha (Paolla Oliveira), que achou que teria matado o irmão gêmeo, o encontrou em um casebre, graças à ajuda de Ana Clara (Samantha Jones), que foi morta com um tiro por Odete. 

A situação se agrava para a vilã quando Afonso (Humberto Carrão) descobre que ela escondeu um detalhe crucial: Leonardo era compatível para o transplante de medula que poderia salvar sua vida, mas ela preferiu manter o segredo.

Diante da revelação, Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia e Heleninha conta que a mãe a culpou pela morte de Leonardo todo esse tempo.

Que horas começa "Vale Tudo" hoje?

Nesta quinta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.

Onde assistir à novela

A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.

Buscas por Vale Tudo aumentam no Google Trends

Com a reta final de Vale Tudo se aproximando, cresce o interesse dos telespectadores pelo desfecho da história. As buscas no Google Trends demonstram isso. Veja abaixo o gráfico:

Termo ficou em alta durante o dia todo.


