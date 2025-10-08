Qual o horário de "Vale Tudo" nesta quarta-feira

O capítulo de Vale Tudo desta quarta-feira (8) vai seguir nos desdobramentos a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), assassinada no quarto de hotel nas cenas que foram ao ar na segunda-feira (6).
A trama de Manuela Dias está prevista para começar às 21h20min, após o Jornal Nacional. A novela, que termina no dia 17 de outubro, agora vai mostrar a investigação da morte da vilã, para, enfim, responder: quem matou Odete Roitman?
Manuela Dias, autora da trama, listou cinco principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.
A escritora garantiu que, além dela, só Paulo Silvestrini, diretor da trama, sabem sobre o futuro da vilã. É hora de apostar.
Que horas começa Vale Tudo hoje?
Nesta quarta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.
Onde assistir Vale Tudo?
A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular