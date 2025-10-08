Viral

Quem matou Odete?
Qual o horário de "Vale Tudo" nesta quarta-feira

Novela das nove começa logo após o "Jornal Nacional"

A pergunta da reta final de "Vale Tudo" é: quem matou Odete Roitman?

O capítulo de Vale Tudo desta quarta-feira (8) vai seguir nos desdobramentos a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), assassinada no quarto de hotel nas cenas que foram ao ar na segunda-feira (6).

A trama de Manuela Dias está prevista para começar às 21h20min, após o Jornal Nacional. A novela, que termina no dia 17 de outubro, agora vai mostrar a investigação da morte da vilã, para, enfim, responder: quem matou Odete Roitman?

Manuela Dias, autora da trama, listou cinco principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. 

A escritora garantiu que, além dela, só Paulo Silvestrini, diretor da trama, sabem sobre o futuro da vilã. É hora de apostar.

Que horas começa Vale Tudo hoje?

Nesta quarta-feira, o episódio vai ao ar a partir das 21h20min, após o Jornal Nacional.

Onde assistir Vale Tudo?

A novela é transmitida pela TV aberta, na Globo, e também exibido no streaming, pelo Globoplay.

