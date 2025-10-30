Qual é a fortuna de Virginia Fonseca e o salário de Vini Jr.? Compare os ganhos da influenciadora e do jogador

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. confirmaram o romance nesta terça-feira (28), com uma foto publicada no Instagram.
Além de movimentar as redes, o novo casal também tem chamado a atenção pela fortuna que ambos acumulam em suas respectivas áreas.
Influenciadora milionária
Com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, Virginia é atualmente a maior influenciadora digital do Brasil, de acordo com levantamento da Comscore.
Virginia também é dona da marca WePink que faturou cerca de R$ 750 milhões em 2024. A influenciadora vive em uma mansão em Goiânia, comparada por fãs a um shopping center pelo tamanho e estrutura, construída ainda durante o casamento com o cantor Zé Felipe. O imóvel tem estúdios de gravação, áreas de lazer e espaços de alto padrão.
Ela também possui uma casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, comprada por R$ 27 milhões. Virginia é dona de um jatinho particular, modelo Cessna Citation Sovereign, avaliado em cerca de R$ 25 milhões, com capacidade para dez pessoas.
A estimativa é de que a fortuna de Virginia Fonseca esteja na casa dos R$ 400 milhões.
Um dos atletas mais bem pagos do mundo
No campo, Vini Jr. é um dos nomes mais valiosos do esporte. O jogador é atacante do Real Madrid e ocupa a sexta posição entre os atletas mais bem pagos do mundo, segundo levantamento recente da Forbes. Seu salário anual é de US$ 60 milhões (cerca de R$ 325 milhões, na conversão direta).
Atualmente ele mora em Madrid, na Espanha, em uma mansão próxima ao centro de treinamento do clube. Já no Brasil é dono de uma residência avaliada em R$ 20 milhões, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
O imóvel inclui boate subterrânea com isolamento acústico, piscina climatizada, sauna, salão de jogos, adega e elevador.
Assim como Virginia, Vini Jr. também é destaque nas redes: tem cerca de 290 milhões de interações, ficando atrás apenas de Neymar e da própria namorada no ranking da Comscore.
