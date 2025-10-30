Qual é a fortuna de Virginia Fonseca e o salário de Vini Jr.? Compare os ganhos da influenciadora e do jogador

Virginia também é dona da marca WePink que faturou cerca de R$ 750 milhões em 2024. A influenciadora vive em uma mansão em Goiânia, comparada por fãs a um shopping center pelo tamanho e estrutura, construída ainda durante o casamento com o cantor Zé Felipe. O imóvel tem estúdios de gravação, áreas de lazer e espaços de alto padrão.