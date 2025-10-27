Quais os próximos feriados de 2025? 

O último trimestre de 2025 já começou. Nos meses que restam do ano, ainda há feriados nacionais e as tradicionais comemorações de fim de ano pela frente.
O mês de novembro terá mais três feriados nacionais. No dia 2, domingo, é Finados e no dia 15 de novembro, sábado, é comemorado a Proclamação da República.
São mais quatro feriados nacionais até o fim do ano.
Quais feriados podem ser estendidos?
Algumas datas podem ser emendadas caso as empresas adotem escalas que permitam folgas prolongadas. Entre elas, estão o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e as celebrações de Natal e Ano-Novo, todos em quintas-feiras.
No entanto, nem todas as datas serão vantajosas para quem deseja prolongar a folga. O feriado de Finados (2 de novembro) vai cair em um domingo, sem possibilidade de feriado prolongado. Já a Proclamação da República (15 de novembro) será em um sábado.
Feriados e pontos facultativos de 2025
Veja quais dias de 2025 serão feriados:
Novembro
- 2 de novembro (domingo): Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra (feriado em alguns Estados)
Dezembro
- 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h)
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo após as 14h)