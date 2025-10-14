Quais os carros que não serão aceitos pela Uber em 2026; veja lista completa

A Uber anunciou mudanças nos requisitos para veículos usados nas categorias Comfort e Black. A nova lista de modelos aceitos passa a valer a partir de janeiro de 2026.
Segundo a empresa, as alterações foram definidas com base em pesquisas com usuários e em análises de mercado, que apontaram a necessidade de atualizar a frota. O objetivo, afirma a Uber, é “aprimorar a experiência dos parceiros e passageiros nas categorias premium”.
A seleção dos veículos considerou características que os usuários destacaram como determinantes na hora de escolher viagens nas categorias.
Uber Black
No Uber Black, o ano mínimo de fabricação dos veículos será atualizado. O Volkswagen Virtus, por exemplo, só poderá operar se tiver sido fabricado a partir de 2026. Já modelos como Renault Duster, Volkswagen Nivus e Honda City terão exigência mínima de 2023. Para os demais carros, o requisito varia conforme a cidade. Confira abaixo:
Além disso, alguns modelos não serão mais aceitos, independentemente do ano de fabricação, a partir do dia 5 de janeiro de 2026:
- Renault Kardian
- Citroen Basalt
- Chery Tiggo 3X
- Peugeot E-2008
- Chery Tiggo 3
- Hyundai Kona Hybrid
- JAC Motors J3 Turin
- JAC Motors iEV 40
Além de atender aos modelos e ao ano de fabricação indicados acima, os veículos da categoria Uber Black devem ter ar-condicionado, quatro portas e das cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Importante lembrar que os motoristas parceiros elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Black também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85
Uber Comfort
No Uber Comfort, o ano mínimo de fabricação também foi atualizado. Chevrolet Cobalt, Chevrolet Prisma, Renault Logan, Toyota Etios Sedan e Volkswagen Voyage passam a ter exigência entre 2018 e 2019 a partir de janeiro de 2026. Já o Fiat Argo e o Volkswagen Polo só serão aceitos se fabricados a partir de 2023. Para os demais modelos, as regras variam conforme a cidade. Confira abaixo:
Principal mudança é que o modelo Renault Logan não será mais aceito na categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação.
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos de Uber Comfort devem ter ar-condicionado e 4 portas.
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
Categorias Business
Para viagens corporativas, há alguns modelos que não serão mais aceitos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador, a partir de 5 de janeiro de 2026.
Nas demais cidades do Brasil, não listadas acima, não haverá qualquer mudança nos modelos de veículos aceitos para estas categorias.
Business Comfort
Os modelos que não serão mais aceitos, independente do ano de fabricação na categoria Business Comfort:
- Chevrolet Prisma
- Citroen C3 Aircross
- Fiat Argo
- JAC Motors J3 Turin
- JAC Motors iEV 40
- Kia Rio
- Peugeot 208
- Renault Logan
- Renault Zoe
- Renault New Logan
- Toyota Yaris
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Voyage
- Volkswagen Polo Sedan
Business Black
Os modelos que não serão mais aceitos, independente do ano de fabricação na categoria Business Black:
- BYD Dolphin
- Chery Tiggo 3X
- Chery Tiggo 3
- Chery Arrizo 5e
- Chery Arrizo 5
- Chery Tiggo
- Chevrolet Bolt
- Chevrolet Cruze
- Citroen C4L
- Citroen Basalt
- Citroen C4 Picasso
- Citroen C4 Cactus
- Fiat Fastback
- Hyundai Ioniq
- Hyundai Kona
- Hyundai i30
- Hyundai Tucson
- JAC Motors T40
- Jeep Renegade
- Kia Stonic
- Kia Cerato
- Kia Soul
- Mitsubishi Lancer
- Nissan Pathfinder
- Nissan Sentra
- Nissan Kicks
- Peugeot E-208
- Renault Kardian
- Ssangyong Korando
- Toyota Prius
- Volkswagen Nivus
- Volkswagen Golf
- Peugeot E-2008
- JAC Motors J3 Turin
- JAC Motors iEV 40
UberX
Também há mudanças na categoria UberX, mas elas dependem do município. Em cidades que têm limite de idade dos veículos em suas regulamentações locais, como, por exemplo, Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem a idade máxima de 10 anos, veículos com ano de fabricação 2015 ou anterior não receberão viagens para UberX.
Para checar quais são os modelos aceitos pelas regras e legislação locais, confira no site da Uber, selecionando a cidade, clicando aqui.
Além do modelo, os veículos permitidos têm que seguir os seguintes requisitos:
- Estar dentro do limite de idade máxima definida ou conforme regulamentação do município (mais detalhes aqui)
- Ter 4 portas e 5 lugares
- Ter ar-condicionado
Não são aceitos carros adesivados, com placa vermelha, pick-ups, vans e caminhonetes.
