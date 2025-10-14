Quais os carros que não serão aceitos pela Uber em 2026; veja lista completa

No Uber Comfort, o ano mínimo de fabricação também foi atualizado. Chevrolet Cobalt, Chevrolet Prisma, Renault Logan, Toyota Etios Sedan e Volkswagen Voyage passam a ter exigência entre 2018 e 2019 a partir de janeiro de 2026. Já o Fiat Argo e o Volkswagen Polo só serão aceitos se fabricados a partir de 2023. Para os demais modelos, as regras variam conforme a cidade. Confira abaixo: