Quais aplicativos foram afetados pelo apagão do AWS? Veja lista

Instabilidade provocou a queda de sistemas de mais de 500 empresas

Zero Hora

Noah Berger/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Serviços da Amazon também foram afetados.

Na madrugada desta segunda-feira (20), uma instabilidade no Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem da Amazon, provocou a queda de sistemas de mais de 500 empresas. Bancos, companhias aéreas, veículos de mídia e aplicativos de entrega ficaram fora do ar por algumas horas.

Os próprios serviços da Amazon também foram afetados. Usuários relataram falhas nos aplicativos da assistente virtual Alexa e do streaming Prime Video.

Segundo o site Downdetector, que monitora instabilidade de serviços na internet, foram registrados cerca de 6,5 milhões de relatos de usuários em todo o mundo.

Captura de tela / Reprodução/Downdetector
Site Downdetector mostrou que diversos aplicativos apresentaram problemas.

Ainda não há confirmação sobre o que causou o problema no DNS (sistema de nomes de domínio), mas a falha foi corrigida ao longo da manhã. Por volta das 8h (horário de Brasília), a Amazon informou que o serviço havia sido totalmente restabelecido

A instabilidade, porém, segue em alguns serviços. Às 14h, o gráfico do Downdetector apresentou nova subida de relatos reclamando de instabilidade dos servidores do AWS. Veja:

Reprodução/DownDetector
Aumento significativo foi registrado a partir das 14h de segunda (20).

Aplicativos que sofreram com o apagão

  • Mercado Livre
  • Wellhub (antigo Gympass)
  • Hotmart
  • iFood
  • Airbnb
  • Canva
  • Duolingo
  • Epic Games
  • HBO
  • McDonald’s
  • Perplexity
  • PlayStation Network
  • Pokémon Go
  • Roblox
  • Signal
  • Slack
  • Strava
  • Zoom
  • Fortnite
  • Coinbase
  • Robinhood
  • Facebook

