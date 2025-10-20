Na madrugada desta segunda-feira (20), uma instabilidade no Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem da Amazon, provocou a queda de sistemas de mais de 500 empresas. Bancos, companhias aéreas, veículos de mídia e aplicativos de entrega ficaram fora do ar por algumas horas.
Os próprios serviços da Amazon também foram afetados. Usuários relataram falhas nos aplicativos da assistente virtual Alexa e do streaming Prime Video.
Segundo o site Downdetector, que monitora instabilidade de serviços na internet, foram registrados cerca de 6,5 milhões de relatos de usuários em todo o mundo.
Ainda não há confirmação sobre o que causou o problema no DNS (sistema de nomes de domínio), mas a falha foi corrigida ao longo da manhã. Por volta das 8h (horário de Brasília), a Amazon informou que o serviço havia sido totalmente restabelecido.
A instabilidade, porém, segue em alguns serviços. Às 14h, o gráfico do Downdetector apresentou nova subida de relatos reclamando de instabilidade dos servidores do AWS. Veja:
Aplicativos que sofreram com o apagão
- Mercado Livre
- Wellhub (antigo Gympass)
- Hotmart
- iFood
- Airbnb
- Canva
- Duolingo
- Epic Games
- HBO
- McDonald’s
- Perplexity
- PlayStation Network
- Pokémon Go
- Roblox
- Signal
- Slack
- Strava
- Zoom
- Fortnite
- Coinbase
- Robinhood
