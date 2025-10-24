Prima de Ana Castela morre por complicações pós-parto

Paula Proença Castela Ribeiro, 35 anos, prima da cantora Ana Castela, morreu na quinta-feira (23), em decorrência de complicações relacionadas à gravidez e ao pós-parto. A informação foi confirmada por meio de nota, divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT).
Paula era advogada em Cáceres, cidade que fica a cerca de 220 quilômetros de Cuiabá, e era integrante da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), onde também atuava como cantora no Ministério de Louvor.
O bebê, um menino, nasceu prematuro e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, segundo informou a igreja à TV Centro América. Paula deixa o marido e dois filhos.
Em homenagem, a ADNA publicou um vídeo destacando a trajetória da advogada como “uma verdadeira adoradora, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus. Mãe e esposa exemplar, filha amada e irmã parceira”.
Na quarta-feira (22), a cantora Ana Castela compartilhou um vídeo emocionado nos stories do Instagram, pedindo que fãs e amigos doassem sangue dos tipos A- e O-, em caráter de urgência, no Hemosan, anexo ao Hospital Santa Helena, devido ao quadro de saúde da prima.
A cantora agradeceu a mobilização e disse estar comovida com a resposta dos fãs, que se dirigiram ao hemocentro para ajudar. Nas redes sociais, admiradores lamentaram a perda e enviaram mensagens de apoio à família.
