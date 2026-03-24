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Pix fora do ar? Serviço de pagamento apresenta instabilidade na tarde desta terça-feira

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

Zero Hora

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Bruno Peres/Agência Brasil/Divulgação
Usuários reclamam de problemas ao realizar a transação.

O Pix enfrenta instabilidade nesta terça-feira (24). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento, os problemas começaram por volta do meio-dia. Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. 

O pico foi registrado às 12h09min, com mais de 650 reclamações. Por volta das 12h54min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 215 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.

Reprodução/Downdetector
Pico foi registrado às 12h09min

O Banco Central do Brasil (BC) ainda não se manifestou sobre a instabilidade.

Buscas no Google Trends

A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador. Foram mais de mil buscas nas últimas horas, com um aumento de 700% no interesse dos usuários.

Google Trends/Reprodução
Pix movimentou as buscas no Google nesta terça-feira.


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