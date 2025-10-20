Viral

Pix fora do ar hoje? Banco Central se manifesta após instabilidade dos serviços AWS

Falha em um sistema da Amazon derrubou plataformas de mais de 500 empresas no mesmo dia e levantou dúvidas sobre uma possível correlação entre os problemas

Agência Brasil

Agência Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil / Divulgação
Banco Central afirma que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do sistema do Pix.

No mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais em todo o planeta, o Pix registrou instabilidade. Usuários de algumas instituições financeiras relatam nesta segunda-feira (20) interrupção de transferências e pagamentos em diferentes regiões do país.

Por meio de breve nota, o Banco Central (BC) informou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do sistema de pagamentos instantâneos.

Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas relacionadas ao incidente.

A autoridade monetária não confirmou a relação entre a instabilidade do Pix e a falha da AWS. No entanto, segundo publicações especializadas em tecnologia, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos decorrentes da dependência de serviços de computação em nuvem.

Instabilidade no Pix

De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras reclamações sobre o Pix começaram por volta das 4h da madrugada (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã.

O volume de notificações atingiu 160 relatos por minuto às 11h30, 176 às 11h40 e chegou ao pico de aproximadamente 272 reclamações por minuto às 14h17. As falhas foram observadas principalmente em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Recife.

Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas na internet por termos relacionados ao Pix e a fintechs. No entanto, bancos tradicionais como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal também registraram aumento nas queixas.

No Banco do Brasil, houve um aumento de reclamações durante a manhã, mas a situação se normalizou agora à tarde.

Pane da Amazon

Na madrugada desta segunda-feira (20), uma instabilidade no Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem da Amazon, provocou a queda de sistemas de mais de 500 empresas. Bancos, companhias aéreas, veículos de mídia e aplicativos de entrega ficaram fora do ar por algumas horas.

Os próprios serviços da Amazon também foram afetados. Usuários relataram falhas nos aplicativos da assistente virtual Alexa e do streaming Prime Video.

Divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, a Amazon Web Services informou que enfrenta dificuldades técnicas na região US-East-1, área sob a responsabilidade da empresa que abrange o Nordeste dos Estados Unidos.

Essa infraestrutura é usada por empresas de diversos setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados. A pane causou instabilidade em sites e aplicativos de grande porte, incluindo Mercado Livre, Mercado Pago, Reddit, Roblox, Snapchat, Wellhub (antigo Gympass), TotalPass, Perplexity e Prime Video.

Segundo o site Downdetector, que monitora instabilidade de serviços na internet, foram registrados cerca de 6,5 milhões de relatos de usuários em todo o mundo.

Na América Latina, os reflexos foram sentidos em serviços de comércio eletrônico, entretenimento e tecnologia financeira.

Ainda não há confirmação sobre o que causou o problema no DNS (sistema de nomes de domínio), mas a falha foi corrigida ao longo da manhã. Por volta das 8h (horário de Brasília), a Amazon informou que o serviço havia sido totalmente restabelecido.

A instabilidade, porém, segue em alguns serviços. Às 14h, o gráfico do Downdetector apresentou nova subida de relatos reclamando de instabilidade dos servidores do AWS. Veja:

Reprodução/DownDetector
Aumento significativo foi registrado a partir das 14h de segunda (20).

Aplicativos que sofreram com o apagão

  • Mercado Livre
  • Wellhub (antigo Gympass)
  • Hotmart
  • iFood
  • Airbnb
  • Canva
  • Duolingo
  • Epic Games
  • HBO
  • McDonald’s
  • Perplexity
  • PlayStation Network
  • Pokémon Go
  • Roblox
  • Signal
  • Slack
  • Strava
  • Zoom
  • Fortnite
  • Coinbase
  • Robinhood
  • Facebook

