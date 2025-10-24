Pintura de Igreja gera briga entre padre e locutor em Minas Gerais

A restauração de uma obra sacra que ocupa o altar principal de uma igreja na cidade de Bambuí, no centro-oeste de Minas Gerais, terminou em uma briga transmitida ao vivo entre o padre e o locutor de uma rádio.
A discussão começou após o comunicador Jésus de Carvalho Chaves, de 83 anos, criticar algumas decisões do padre Edson Augusto Teixeira, de 55, ao vivo durante o seu programa na rádio Canastra FM. O radialista, apresentador do programa Domingão do Jesão, fez comentários sobre a restauração da obra que retrata a Santa Ceia na Igreja Matriz Sant'Ana, principal da cidade.
A pintura foi feita em 1974 pelo artista local Jesus Chaves Martins. Já a restauração foi realizada em 2022 (veja no post abaixo) e, segundo o radialista, descaracterizou o trabalho original. O padre não gostou dos comentários e resolveu tirar satisfações ao vivo.
Como a discussão começou
O desentendimento foi registrado e transmitido ao vivo durante o programa no último domingo (19). De acordo com Jésus, o padre Edson entrou no estúdio da rádio durante a transmissão, sem autorização, após ele criticar a restauração da pintura. Além disso, falou sobre outras decisões da igreja e assuntos ligados à administração paroquial.
— O padre está chegando aqui e vou dar o direito de resposta para ele — diz Jésus, em trecho divulgado pela TV Integração, afiliada local da Globo.
Em seguida, é possível ouvir o padre xingando o radialista.
— Assim fala o velho mentiroso que nunca ajudou na igreja — afirmou.
Quando o locutor pede para o sacerdote se sentar, o que se segue são barulhos de objetos caindo no chão e xingamento.
— Você veio me agredir aqui? Veio me agredir aqui no meu serviço, arrebentou meu relógio — afirma o comunicador.
O que dizem os envolvidos
Em nota assinada pelo bispo Dom José Aristeu Vieira, a Diocese de Luz, de Minas Gerais, informa que "acompanhará a apuração com a seriedade que o caso exige". De acordo com a entidade, "até o momento, não há qualquer posicionamento conclusivo, uma vez que os acontecimentos ainda estão sendo verificados".
Já a rádio Canastra demonstrou indignação com o ocorrido, e afirmou em nota que o padre, "ao invés de buscar os meios certos como direito de resposta ou até mesmo a Justiça, invadiu a emissora e o agrediu com palavras de baixo calão e até mesmo de forma física, em uma atitude descontrolada". A direção ressalta que o espaço da emissora está aberto para o direito de resposta de qualquer um que não estiver satisfeito.
O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e aguarda retorno. O espaço segue aberto.