"Pegadinha" de youtuber vira caso na Justiça; entenda

O influenciador pernambucano Rafael Francisco Cavalcanti da Silva, conhecido nas redes sociais como Rafael Chocolate, foi condenado a pagar quase R$ 50 mil em indenizações por danos morais.
O youtuber, que tem mais de 5 milhões de inscritos, foi processado por gravar “pegadinhas” com desconhecidos sem autorização no centro do Recife.
Duas pessoas que apareceram nos vídeos acionaram a Justiça alegando violação de imagem e constrangimento. Um dos casos envolve um comerciante senegalês, que não compreendeu o teor da gravação e ficou dias sem trabalhar após o episódio viralizar nas redes sociais.
O outro processo é de um homem que foi alvo da chamada “pegadinha do balde”, gravada em 2019, também em Recife. No vídeo, Rafael Chocolate aparece jogando um balde sobre pedestres desavisados.
Mesmo com o rosto borrado, a vítima foi reconhecida por amigos e relatou crises de ansiedade, síndrome do pânico e esquizofrenia após a exposição.
Segundo a advogada Amanda Cavalcante, que representa o homem, os laudos médicos apresentados à Justiça apontaram estresse pós-traumático e outras comorbidades ligadas ao episódio.
Em setembro deste ano, a 7ª Vara Cível da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), determinou que o influenciador pague R$ 30 mil em indenização. A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O vídeo foi retirado do YouTube em 2021.
Caso do comerciante senegalês
O segundo processo, movido por Modou Lo, um comerciante senegalês, se refere a outra gravação feita em 2022, também no centro do Recife. Segundo a defesa, ele foi filmado durante o trabalho, sem entender o idioma e sem consentimento, enquanto o influenciador fazia gestos obscenos e piadas racistas.
"Por ele ser estrangeiro, não compreendeu o que estava acontecendo. Dizendo que ele estava sendo motivo de chacota, começaram a ridicularizar dele. Ele passou dias sem abrir o comércio com vergonha. Aquilo foi um abalo muito grande nele", disse o advogado Alex Firmino, que representa o comerciante.
O vídeo segue disponível no YouTube, com quase 8 milhões de visualizações. A 4ª Vara Cível da Capital determinou o pagamento de R$ 20 mil em indenização. A defesa de Rafael Chocolate informou que recorreu da decisão. O processo segue em andamento.
Quem é Rafael Chocolate?
Com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e quase 1 milhão de seguidores no Instagram, Rafael Chocolate ficou conhecido por produzir vídeos de “trolagens” e abordagens a desconhecidos em Recife.
