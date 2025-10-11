Viral

Os melhores desenhos para adultos assistirem no Dia das Crianças e matar a saudade

Selecionamos os clássicos lançados antes de 2005, mais bem avaliados no IMDb, para revisitar histórias que marcaram gerações nesta data especial

Zero Hora

Warner Bros. Animation / Hanna-Barbera Production / Disney Channel/Divulgação
Animações que ficaram gravadas na memória das crianças de todas as idades.

Antes da febre do streaming, uma geração inteira cresceu acompanhando aventuras animadas na TV. Muitos desses títulos marcaram a infância de milhões e seguem relevantes até hoje, seja pela qualidade das histórias, ou pelo carinho do público. 

Com a chegada do Dia das Crianças, GZH montou um ranking com base nas notas dadas pelos telespectadores no portal especializado IMDb para descobrir quais se destacam até hoje no gosto popular. A data é uma boa oportunidade para revisitar esses clássicos, maratonar episódios icônicos e relembrar os desenhos que marcaram diferentes gerações.

A lista foi montada a partir dos filtros do site, considerando apenas animações em formato de série de TV, classificadas na categoria “família”, lançadas antes de 2005 e com no mínimo 25 mil avaliações. 

Veja ranking dos desenhos com maiores notas no IMDb:

10º) As Tartarugas Ninja (1987–1996)

Fred Wolf Films / Murakami Wolf Swenson/Divulgação
Tartarugas Ninja vivem nos esgotos de Nova York.

Nota: 7,9/10 (40 mil avaliações)

Sinopse: Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatell são quatro tartarugas mutantes, ninjas e adolescentes que vivem nos esgotos de Nova York. Eles recebem treinamento em artes marciais de um rato, o Mestre Splinter, e protegem a cidade do Clã do Pé, comandado por Destruidor.

9º) Scooby-Doo, Cadê Você? (1969–1978)

Hanna-Barbera Productions/Divulgação / Reprodução
Turma do Scooby-Doo viaja na "Máquina do Mistério".

Nota: 7,9/10 (46 mil avaliações)

Sinopse: Salsicha, Velma, Daphne e Fred viajam em uma van verde para resolver mistérios estranhos junto com seu cachorro Scooby-Doo

8º) Os Jovens Titãs (2003–2006)

Warner Bros. Animation/Divulgação / Reprodução
Jovens Titãs enfrentam enfrentam terríveis vilões.

Nota: 7,9/10 (42 mil avaliações)

Sinopse: Robin comanda uma equipe com Ravena, Estelar, Mutano e Ciborgue. Juntos eles salvam o mundo de muitos vilões enquanto experimenta coisas que os adolescentes normais enfrentam hoje.

7º) DuckTales: Os Caçadores de Aventuras (1987–1990)

Disney Channel/Divulgação
Huginho, Zezinho e Luizinho ajudam a proteger a fortuna do Tio Patinhas.

Nota: 8/10 (37 mil avaliações)

Sinopse: Tio Patinhas, o pato mais rico de Patópolis, e seus sobrinhos vivem aventuras enquanto evitam os ataques dos Irmãos Metralha.

6º) Bob Esponja Calça Quadrada (1999–)

Nickelodeon Animation Studios/Divulgação / Reprodução
Bob Esponja enfrenta o mau humor do Lula Molusco.

Nota: 8,2/10 (122 mil avaliações)

Sinopse: Bob Esponja Calça Quadrada trabalha em um restaurante de fast food, vai para aulas de navegação e vive em um abacaxi no fundo do mar.

5º) Coragem, o Cão Covarde (1999–2002)

Cartoon Network Productions/Divulgação / Reprodução
Coisas assustadoras acontecem em "Lugar Nenhum".

Nota: 8,3/10 (56 mil avaliações)

Sinopse: As aventuras extravagantes de Coragem, um cão covarde que deve superar seus próprios medos para defender heroicamente seus donos de todo tipo de perigos, eventos paranormais e ameaças que aparecem em suas terras.

4º) X-Men (1992–1997)

Marvel/Divulgação / Reprodução
O preconceito contra os mutantes é o tema de X-Men.

Nota: 8,4/10 (53 mil avaliações)

Sinopse: O Instituto Xavier para Jovens Superdotados é o lar dos "X-Men", heróis que usam seus poderes para o bem enquanto enfrentam Magneto, os Sentinelas, Apocalipse e o preconceito contra os mutantes. 

3º) Homem-Aranha (1994 - 1998)

Marvel / New World Animation/Divulgação / Reprodução
Peter Parker descobre que com grandes poderes vem grandes responsabilidades.

Nota: 8,4/10 (38 mil avaliações)

Sinopse: Um jovem com habilidades de uma aranha luta contra o crime como um super-herói na cidade de Nova York enquanto tenta ter uma vida pessoal normal.

2º) Liga da Justiça (2001 - 2004)

Warner Bros. Animation/Divulgação / Reprodução
Superman, Mulher-Maravilha e Batman fazem parte da Liga da Justiça.

Nota: 8,5/10 (56 mil avaliações)

Sinopse: Sete dos mais formidáveis heróis formam a equipe mais poderosa de todos os tempos.

1º) Batman: A Série Animada (1992-1995)

Warner Bros. Animation/Divulgação / Reprodução
O Cavaleiro das Trevas protege as ruas de Gotham City.

Nota: 9/10 (131 mil avaliações)

Sinopse: De dia, Bruce Wayne é um milionário dos negócios. Mas à noite, ele se transforma no vigilante Batman. Acompanhe as aventuras do Homem-Morcego tentando limpar as ruas de Gotham City.

Confira o resto do ranking:

  • 11º) O Laboratório de Dexter (1996–2003)
  • 12º) Star Wars: Clone Wars (2003–2005)
  • 13º) Pinky e o Cérebro (1995–1998)
  • 14º) Os Animaniacs (1993–1998)
  • 15º) Hora do Recreio (1997–2001)
  • 16º) Pokémon (1997–2023)
  • 17º) Ei Arnold! (1996–2004)
  • 18º) As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy (2003–2007)
  • 19º) A Mansão Foster para Amigos Imaginários (2004–2009)
  • 20º) Os Flintstones (1960–1966)
  • 21º) Rugrats: Os Anjinhos (1991–2003)
  • 22º) Du, Dudu e Edu (1999–2008)
  • 23º) Yu-Gi-Oh! (2000–2006)
  • 24º) As Meninas Superpoderosas (1998–2004)
  • 25º) Os Padrinhos Mágicos (2001–2017)
  • 26º) Kim Possible (2002–2007)
  • 27º) Johnny Bravo (1997–2004)
  • 28º) Os Jetsons (1962–1963)
  • 29º) As Aventuras de Jimmy Neutron: O Menino Gênio (2002–2006)
  • 30º) CatDog (1998–2005)

