Os melhores desenhos para adultos assistirem no Dia das Crianças e matar a saudade

Antes da febre do streaming, uma geração inteira cresceu acompanhando aventuras animadas na TV. Muitos desses títulos marcaram a infância de milhões e seguem relevantes até hoje, seja pela qualidade das histórias, ou pelo carinho do público.
Com a chegada do Dia das Crianças, GZH montou um ranking com base nas notas dadas pelos telespectadores no portal especializado IMDb para descobrir quais se destacam até hoje no gosto popular. A data é uma boa oportunidade para revisitar esses clássicos, maratonar episódios icônicos e relembrar os desenhos que marcaram diferentes gerações.
A lista foi montada a partir dos filtros do site, considerando apenas animações em formato de série de TV, classificadas na categoria “família”, lançadas antes de 2005 e com no mínimo 25 mil avaliações.
Veja ranking dos desenhos com maiores notas no IMDb:
10º) As Tartarugas Ninja (1987–1996)
Nota: 7,9/10 (40 mil avaliações)
Sinopse: Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatell são quatro tartarugas mutantes, ninjas e adolescentes que vivem nos esgotos de Nova York. Eles recebem treinamento em artes marciais de um rato, o Mestre Splinter, e protegem a cidade do Clã do Pé, comandado por Destruidor.
9º) Scooby-Doo, Cadê Você? (1969–1978)
Nota: 7,9/10 (46 mil avaliações)
Sinopse: Salsicha, Velma, Daphne e Fred viajam em uma van verde para resolver mistérios estranhos junto com seu cachorro Scooby-Doo
8º) Os Jovens Titãs (2003–2006)
Nota: 7,9/10 (42 mil avaliações)
Sinopse: Robin comanda uma equipe com Ravena, Estelar, Mutano e Ciborgue. Juntos eles salvam o mundo de muitos vilões enquanto experimenta coisas que os adolescentes normais enfrentam hoje.
7º) DuckTales: Os Caçadores de Aventuras (1987–1990)
Nota: 8/10 (37 mil avaliações)
Sinopse: Tio Patinhas, o pato mais rico de Patópolis, e seus sobrinhos vivem aventuras enquanto evitam os ataques dos Irmãos Metralha.
6º) Bob Esponja Calça Quadrada (1999–)
Nota: 8,2/10 (122 mil avaliações)
Sinopse: Bob Esponja Calça Quadrada trabalha em um restaurante de fast food, vai para aulas de navegação e vive em um abacaxi no fundo do mar.
5º) Coragem, o Cão Covarde (1999–2002)
Nota: 8,3/10 (56 mil avaliações)
Sinopse: As aventuras extravagantes de Coragem, um cão covarde que deve superar seus próprios medos para defender heroicamente seus donos de todo tipo de perigos, eventos paranormais e ameaças que aparecem em suas terras.
4º) X-Men (1992–1997)
Nota: 8,4/10 (53 mil avaliações)
Sinopse: O Instituto Xavier para Jovens Superdotados é o lar dos "X-Men", heróis que usam seus poderes para o bem enquanto enfrentam Magneto, os Sentinelas, Apocalipse e o preconceito contra os mutantes.
3º) Homem-Aranha (1994 - 1998)
Nota: 8,4/10 (38 mil avaliações)
Sinopse: Um jovem com habilidades de uma aranha luta contra o crime como um super-herói na cidade de Nova York enquanto tenta ter uma vida pessoal normal.
2º) Liga da Justiça (2001 - 2004)
Nota: 8,5/10 (56 mil avaliações)
Sinopse: Sete dos mais formidáveis heróis formam a equipe mais poderosa de todos os tempos.
1º) Batman: A Série Animada (1992-1995)
Nota: 9/10 (131 mil avaliações)
Sinopse: De dia, Bruce Wayne é um milionário dos negócios. Mas à noite, ele se transforma no vigilante Batman. Acompanhe as aventuras do Homem-Morcego tentando limpar as ruas de Gotham City.
Confira o resto do ranking:
- 11º) O Laboratório de Dexter (1996–2003)
- 12º) Star Wars: Clone Wars (2003–2005)
- 13º) Pinky e o Cérebro (1995–1998)
- 14º) Os Animaniacs (1993–1998)
- 15º) Hora do Recreio (1997–2001)
- 16º) Pokémon (1997–2023)
- 17º) Ei Arnold! (1996–2004)
- 18º) As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy (2003–2007)
- 19º) A Mansão Foster para Amigos Imaginários (2004–2009)
- 20º) Os Flintstones (1960–1966)
- 21º) Rugrats: Os Anjinhos (1991–2003)
- 22º) Du, Dudu e Edu (1999–2008)
- 23º) Yu-Gi-Oh! (2000–2006)
- 24º) As Meninas Superpoderosas (1998–2004)
- 25º) Os Padrinhos Mágicos (2001–2017)
- 26º) Kim Possible (2002–2007)
- 27º) Johnny Bravo (1997–2004)
- 28º) Os Jetsons (1962–1963)
- 29º) As Aventuras de Jimmy Neutron: O Menino Gênio (2002–2006)
- 30º) CatDog (1998–2005)
