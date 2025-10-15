O que se sabe sobre o caso do homem que foi internado por suspeita de intoxicação após beber água mineral

Um homem de 50 anos foi internado em Garça, no interior de São Paulo, após beber uma garrafa de água possivelmente contaminada. Ele apresentou sintomas de intoxicação e foi levado para atendimento médico, onde foi constatado que ele havia sofrido queimaduras no estômago e no esôfago. A Secretaria de Saúde do município informou que o laudo pericial sobre a água ainda não foi concluído.