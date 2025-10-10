O que se sabe sobre o caso de família que comeu "falsa couve" e está em estado grave

Na quarta-feira (8), quatro pessoas da mesma família foram internadas em estado grave, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, após ingerirem uma planta tóxica, conhecida como "falsa couve".
A intoxicação ocorreu durante um almoço em família em uma chácara na zona rural. Três das quatro pessoas que consumiram foram internadas em estado grave e continuam na UTI da Santa Casa de Patrocínio.
Elas estão intubadas e em coma induzido. A quarta vítima recebeu alta nessa quinta-feira (9). As informações foram confirmadas pela secretária municipal de Saúde, Luciana Rocha.
Segundo ela, os pacientes seguem sob ventilação mecânica após sofrerem parada cardiorrespiratória, revertida ainda na quarta-feira (8). As informações são do g1.
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A principal hipótese é de envenenamento acidental.
Atendimento de emergência
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas começaram a passar mal logo após o almoço. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, Samu e PM por volta das 15h de quarta-feira (8).
As quatro chegaram a sofrer parada cardiorrespiratória, mas foram reanimadas ainda no local e encaminhadas para a Santa Casa de Patrocínio e a UPA da cidade.
A planta foi recolhida pela Perícia Técnica da Polícia Civil, que deve confirmar a espécie e analisar a presença de substâncias tóxicas.
A secretária de Saúde afirmou ainda que o município acompanha o caso de perto.
— Nossa equipe da Vigilância Sanitária atuou assim que os pacientes chegaram às unidades. Infelizmente, eles seguem em estado grave — disse Luciana.
O que é a "falsa couve"?
Ao g1, uma especialista afirmou que a planta ingerida pela família — a Nicotiana glauca — é altamente venenosa e pode levar à morte.
A "falsa couve" foi colhida na chácara onde a família mora e servida refogada no almoço. Amostras da planta e restos encontrados na arcada dentária de uma das vítimas foram encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para análise.
