O que se sabe sobre o caso da mulher que teria matado quatro pessoas envenenadas em SP e no RJ

A Polícia Civil de São Paulo aponta que a estudante de direito Ana Paula Veloso Fernandes, 35 anos, é a principal suspeita de ter envenenado e matado quatro pessoas em um intervalo de cinco meses, entre janeiro e maio deste ano, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Conforme o Ministério Público, ela teria ainda contado com a ajuda da irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, e de Michelle Paiva da Silva, filha de uma das vítimas, de acordo com o g1.
Ana Paula está presa preventivamente em uma unidade prisional na capital paulista. Roberta e Michelle seguem detidas temporariamente em presídios de Guarulhos. A Polícia Civil investiga se há outras possíveis vítimas.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o objetivo dos homicídios era obter dinheiro e bens das vítimas. Todas as vítimas apresentaram sinais internos compatíveis com envenenamento, como edema pulmonar. Exames periciais ainda vão determinar a substância usada — há suspeita de “chumbinho”, veneno de rato. Três corpos foram exumados.
Quem são as vítimas?
31 de janeiro – Marcelo Hari Fonseca
Marcelo, de 51 anos, era proprietário do imóvel alugado pelas irmãs em Guarulhos. Ele foi encontrado morto em casa, em estado avançado de decomposição. Inicialmente, o caso foi arquivado por falta de provas, mas foi reaberto após novas evidências. A principal suspeita é de envenenamento.
11 de abril – Maria Aparecida Rodrigues
Amiga virtual da suspeita, Maria foi até a casa de Ana tomar café e comer bolo na casa da estudante. Ao voltar para casa, passou mal e morreu. Ana Paula se apresentou com um nome falso à vítima e, após a morte, tentou reaver supostas roupas deixadas na residência. Ela não compareceu ao velório nem ao enterro.
26 de abril – Neil Corrêa da Silva
O aposentado de 65 anos teria morrido após comer uma feijoada levada por Ana. Segundo a denúncia do MP, Michelle — filha da vítima — pagou R$ 4 mil às irmãs para matarem o pai. Em mensagens, elas usavam “TCC” como código para a cobrança. Antes do crime, a estudante teria testado o veneno em cães.
23 de maio – Hayder Mhazres
Namorado tunisiano de Ana Paula, Hayder, de 21 anos, passou mal e morreu no apartamento onde estava com a suspeita, em São Paulo. O corpo foi levado à Tunísia e não foi exumado, mas a investigação aponta envenenamento. Familiares disseram que Ana Paula mentiu ao afirmar que estava grávida e pediu dinheiro à família após a morte.
Situação judicial
Ana Paula já foi denunciada pelo Ministério Público pelos quatro homicídios. Roberta deve ser acusada nos próximos dias. Michelle ainda não foi formalmente denunciada, mas pode responder pelo assassinato do próprio pai.
A Polícia Civil e o MP seguem aguardando os laudos da Polícia Técnico-Científica e investigam se há mais vítimas.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular