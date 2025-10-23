O que se sabe sobre o caso da mulher que morreu em uma academia de Florianópolis

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 19h50. No local, a mulher, identificada como Helizabete Pinheiro, estava inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas chegaram a iniciar protocolos de Reanimação Cardiopulmonar (CRP), com manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu e morreu no local.