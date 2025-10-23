O que se sabe sobre o caso da mulher que morreu em uma academia de Florianópolis

Uma mulher de 50 anos morreu após passar mal enquanto treinava em uma academia no bairro Ingleses do Rio Vermelho, no norte da Ilha, em Florianópolis, na noite de terça-feira (21).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 19h50. No local, a mulher, identificada como Helizabete Pinheiro, estava inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas chegaram a iniciar protocolos de Reanimação Cardiopulmonar (CRP), com manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu e morreu no local.
Nas redes sociais, Helizabete costumava compartilhar momentos da rotina de treinos. Segundo a amiga e professora de dança Thayra Luiza, ela frequentava a academia de segunda a sexta-feira e passou mal enquanto fazia exercícios de musculação. A Polícia Civil informou que a causa da morte foi natural e que, por isso, não há indícios de crime.
O velório ocorreu na tarde de quarta-feira (22), no Cemitério Jardim da Paz, na capital. Esse é o terceiro caso de mal súbito durante atividades físicas registrado em Santa Catarina nesta semana.
A academia divulgou uma nota expressando pesar pela morte da aluna, atribuída a um mal súbito, e informou que as atividades foram suspensas após o ocorrido, sendo retomadas no dia seguinte.
Leia a nota da academia na íntegra:
É com profunda tristeza que o Centro de Treinamento Engenharia do Corpo Ingleses se solidariza com os familiares e amigos de Helizabete Pinheiro. Reforçamos nosso apoio e pesar diante dessa perda, estendendo nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que conviviam com ela.
