O que se sabe sobre a polêmica judicial envolvendo Dennis DJ e a ex-esposa

O Dennis DJ e a ex-bailarina do Faustão e cantora Bárbara Falcão vivem uma batalha judicial há meses pela guarda do filho de seis anos do ex-casal. Os dois tiveram um relacionamento de cerca de 14 anos e se divorciaram em 2021.
De acordo com a assessoria de Dennis, atualmente, o responsável pela guarda da criança é o artista. No entanto, em nota publicada nas redes sociais, a cantora diz que a guarda do filho ainda não está definida.
Em vídeo, publicado por Bárbara nesta quinta-feira (9), ela acusa o artista de "violência psicológica, física, patrimonial, moral e sexual". A assessoria de Dennis negou as denúncias e disse, à revista Quem, que as declaração "repetem acusações já analisadas e arquivadas em 2022".
Além disso, ela disse que teve a sua casa revistada pela polícia, na quarta-feira (8), à procura de itens ilícitos:
— Tive minha casa revistada pela polícia, à procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas, não encontraram nada. Eu estou afastada do meu filho, eu não posso nem mesmo falar com o meu filho, não posso vê-lo. Eu estou vivendo o deserto da minha maternidade.
"Moeda de troca"
Bárbara disse que criança não é uma "moeda de troca" e que o filho estaria sendo vítima, assim como ela.
— Uma criança não é uma moeda de troca, não é um fantoche. Merece respeito, cuidado, acolhimento, uma mãe. Meu filho tem uma mãe que vai lutar por ele até o fim. Pois eu não quero que ele também seja mais uma vez vítima. Porque ele está sendo vítima como eu — disse.
A defesa de Dennis afirma que as acusações se resumem ao interesse por "alimentar um conflito pessoal" e não teria relação com o processo de guarda do filho. Além disso, os advogados disseram que os processos tramitam em segredo de Justiça, "conforme determinação judicial".
A equipe jurídica do artista ainda alegou que Bárbara estaria em contato com o filho o tempo todo, e chegou a encontrá-lo no último fim de semana. Já em relação às alegações de violência patrimonial, os advogados afirmam que o término foi realizado de maneira amigável e que a partilha dos bens se deu de maneira legal e equitativa.
