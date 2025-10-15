O que é o 3I/Atlas? Veja o que já se sabe e o que falta descobrir sobre o cometa

Com cerca de cinco quilômetros de extensão e viajando a 220 mil km/h, o cometa não representa risco de colisão com a Terra. Mesmo assim, sua presença é especial: ele é apenas o terceiro objeto interestelar já registrado, conforme a Nasa. Isso significa que ele veio de fora do Sistema Solar e está só de passagem — não está preso à gravidade do Sol.