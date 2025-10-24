O que diz laudo que revelou a causa das mortes de mãe e filha em apartamento no Rio de Janeiro

O laudo da Polícia Civil aponta que a modelo e empresária Lidiane Aline Lorenço, 33 anos, e a filha dela, Miana Sophya Santos, 15, morreram de intoxicação por monóxido de carbono.
A mãe e a filha foram encontradas sem vida, no dia 10 de outubro, dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Conforme a perícia, não havia sinais de violência no local, mas foram identificadas irregularidades nas instalações de gás do imóvel. As duas haviam sido vistas com vida pela última vez no dia 5. Ainda não foi possível determinar a data exata das mortes, segundo informações do g1.
Quem eram as vítimas
Natural de Santa Cecília, no oeste de Santa Catarina, Lidiane atuava como modelo e empresária, além de cursar medicina no Rio de Janeiro, onde vivia há alguns anos.
A filha, Miana Sophya, havia se mudado recentemente de Santa Cecília para morar com a mãe.
Como foram encontradas
Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros após sentirem um forte cheiro vindo do apartamento onde as duas moravam, no 11º andar.
As equipes chegaram ao local acompanhadas da Polícia Militar, arrombaram a porta e encontraram Miana na sala e Lidiane em um dos quartos.
Testemunhas relataram que mãe e filha não eram vistas havia cinco dias antes da descoberta dos corpos. As investigações seguem para apurar as causas da falha no sistema de gás e as circunstâncias da intoxicação.
