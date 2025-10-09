"O Cavaleiro dos Sete Reinos": o que revela o trailer de nova série do universo de "Game Of Thrones"

O primeiro teaser do O Cavaleiro dos Sete Reinos foi divulgado nesta quinta-feira (9). O novo seriado do universo de Game of Thrones e House of the Dragon já tem nada de estreia: 18 de janeiro de 2026.
A prévia do spin-off foi lançada durante um painel na New York Comic Con, que acontece em Nova York, antes de ser liberada mundialmente pela HBO no YouTube (veja abaixo).
A produção, baseada no universo criado por George R. R. Martin, se passa 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones — ainda quando os Targaryens dominavam o Trono de Ferro — e segue Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), um cavaleiro ingênuo que desbrava Westeros junto com seu escudeiro Egg. Os episódios serão lançados aos domingos.
O começo do trailer mostra Duncan enterrando Sir Arlan de Pennytree, de quem foi escudeiro desde menino. No decorrer das imagens, Duncan conhece Egg e, juntos, compartilham uma relação que deve divertir o publico.
Recheada de dragões, cavalos e espadas, a trama é baseada nas novelas Contos de Dunk e Egg. A primeira temporada terá seis episódios.
Assista ao trailer
