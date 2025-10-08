Novo golpe do WhatsApp pode banir sua conta da rede social; entenda

Um novo golpe que circula pelo WhatsApp usa arquivos compactados no formato .zip para espalhar um vírus que pode comprometer dados e até levar ao banimento da conta dos usuários. As informações são do TechTudo.
O malware (software malicioso) chamado SORVEPOTEL infecta o computador e se espalha automaticamente entre os contatos da vítima por meio de mensagens no aplicativo.
O vírus transforma o dispositivo em um vetor de infecção. Mesmo sem saber, o usuário passa a encaminhar a mesma mensagem com o arquivo malicioso para toda a lista de contatos — o que pode ser interpretado pela Meta como comportamento de spam, resultando na suspensão da conta.
Como funciona o golpe
O golpe começa a partir do envio de uma mensagem aparentemente legítima, acompanhada de um arquivo .zip. Dentro dele, há um atalho malicioso com extensão .lnk. Ao ser executado, o malware se instala no computador e permanece ativo mesmo após reinicializações.
O vírus também consegue driblar antivírus básicos e atua de forma autônoma para se disseminar via WhatsApp Web, Desktop ou mobile. Nomes de arquivos são usados para enganar e vítima. A mensagem pode chegar com comando como "baixa o zip no PC e abre" e conter nomes como sugestivos como “ORCAMENTO_081025.zip”.
Pequenas empresas e empreendedores que usam computadores com Windows e acessam o WhatsApp na versão web estão entre os principais alvos, mas usuários comuns também estão vulneráveis.
Como se proteger
Para evitar cair no golpe, é preciso estar atento às mensagens recebidas. Nunca abra arquivos ou links recebidos sem confirmação direta com o remetente, mesmo que a mensagem tenha vindo de alguém conhecido.
Outras recomendações são:
- Desative o download automático de arquivos no WhatsApp
- Mantenha o sistema operacional, navegador e antivírus atualizados
- Verifique se o domínio de links recebidos é legítimo.
Caiu no golpe? Saiba o que fazer
Se você abriu o arquivo e suspeita que foi infectado, o primeiro passo é desconectar o dispositivo da internet. Colocar o aparelho em modo avião também é uma alternativa válida.
Após isso, siga esses passos:
- Faça uma varredura completa com um antivírus confiável
- Se necessário, procure suporte técnico especializado
- Em ambientes corporativos, comunique imediatamente o setor de TI ou segurança da informação
- Tente recuperar o WhatsApp reinstalando o aplicativo e registrando o número novamente
- Caso envolva transações financeiras, notifique o banco e registre um boletim de ocorrência, que pode ser feito pela internet.
