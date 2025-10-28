Netos de Elis Regina publicam vídeo cantando música da artista; assista

Os netos de Elis Regina emocionaram os fãs da artista ao publicar um vídeo cantando um dos sucessos da vó. Antonio Baldini, filho de Maria Rita, e Rafaela Marino, filha de Pedro Mariano, interpretaram a canção Romaria, composta por Renato Teixeira e lançada por Elis em 1977 (assista abaixo).
— Fazendo música, família Camargo Mariano, take 409 — brincaram. "Muito amor envolvido entre os primos", diz a legenda da publicação.
Nos comentários, fãs elogiaram a interpretação. "Sem palavras ouvindo essa nova geração! Sangue não é água", "é desse lado da internet que eu quero ficar", "que lindo vocês levando o legado dela. Emocionante", escreveram.
Tributo
A homenagem ocorreu dias depois de Pedro Mariano, pai de Rafaela, realizar o show Tributo NovaBrasil: Elis Regina, em São Paulo, ao lado da filha.
O espetáculo, que teve a presença de convidados como Céu e Jorge Vercillo, celebrou a trajetória da cantora, considerada uma das maiores vozes da música brasileira.
Pedro Mariano e Maria Rita são frutos do segundo casamento de Elis com o pianista César Camargo Mariano.
