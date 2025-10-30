Viral

Mulher morre após ser "esquecida" por navio de cruzeiro em ilha na Austrália

Passageira de 80 anos foi encontrada morta na Grande Barreira de Corais após a embarcação partir sem perceber a ausência dela

Idosa teria parado para descansar em excursão na Ilha Island, na Austrália, quando se perdeu do grupo.

Uma mulher de 80 anos morreu após ser deixada para trás por um navio de cruzeiro em uma ilha remota da Grande Barreira de Corais, na Austrália. O corpo foi encontrado no domingo (26), um dia depois de a passageira ter desembarcado para uma caminhada e não retornar ao navio Coral Adventurer, que já havia deixado o local.

Segundo as autoridades australianas, a idosa participava de uma excursão na ilha Lizard, a cerca de 250 quilômetros ao norte da cidade de Cairns, quando decidiu se separar do grupo para descansar. 

O navio partiu no fim da tarde de sábado (25) e só percebeu a ausência horas depois, já em alto-mar, segundo a BBC.

Busca durante a madrugada

Assim que o desaparecimento foi comunicado, a tripulação retornou à ilha e acionou a Autoridade de Segurança Marítima da Austrália (Amsa), que coordenou uma operação de busca durante toda a madrugada. 

Helicópteros e equipes em terra vasculharam as trilhas da ilha até o amanhecer de domingo, quando o corpo foi localizado.

Testemunhas relataram à emissora ABC News terem visto um helicóptero sobrevoando o local com refletores por volta da meia-noite, enquanto cerca de sete pessoas faziam buscas com lanternas em uma das trilhas. A operação foi suspensa às 3h da manhã e retomada ao nascer do sol.

A polícia de Queensland informou que a morte foi considerada "súbita e não suspeita". Um relatório será encaminhado ao médico legista para determinar as circunstâncias exatas do caso.

Primeira parada de uma viagem de 60 dias

Coral Expeditions/Reprodução
Coral Adventurer tem capacidade para até 120 passageiros e 46 tripulantes.

O incidente ocorreu na primeira escala de um cruzeiro de 60 dias ao redor da Austrália. As passagens para a viagem custam cerca de U$ 10 mil (equivalente a mais de R$ 50 mil).

Em nota, o executivo-chefe da Coral Expeditions, empresa responsável pelo navio, afirmou que a equipe entrou em contato com a família da vítima e está colaborando com as autoridades.

"As investigações sobre o incidente prosseguem, mas sentimos profundamente que isso tenha ocorrido e oferecemos nosso total apoio à família da mulher", declarou Mark Fifield.

O Coral Adventurer tem capacidade para até 120 passageiros e 46 tripulantes. Construído para explorar áreas remotas, o navio utiliza pequenos botes para levar turistas em excursões curtas durante o dia. 

Após o episódio, o cruzeiro prosseguiu viagem rumo a Darwin, no norte do país. A Amsa confirmou que foi alertada pelo capitão do navio por volta das 21h de sábado e que abriu uma investigação para apurar possíveis falhas de controle de embarque.

