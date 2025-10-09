Mulher morre após ser encontrada inconsciente em mansão mal-assombrada em parque da Disney

Uma mulher morreu após passar mal em uma atração no parque da Disneyland Resort, em Anaheim, na Califórnia, na noite de segunda-feira (6). A visitante, que tinha cerca de 60 anos, foi encontrada inconsciente ao final do trajeto da Mansão Assombrada, informou o jornal Orange County Register.
A equipe de segurança da Disneyland realizou procedimentos de reanimação até a chegada dos paramédicos que a transportaram para um hospital local, onde a mulher morreu.
De acordo com o Departamento de Polícia de Anaheim, a causa oficial da morte ainda precisa ser determinada, mas veículos locais citam a suspeita de ataque cardíaco.
A atração
A Mansão Assombrada, ou Haunted Mansion em inglês, foi inaugurada em 1969, e é uma das atrações mais icônicas do parque, levando os visitantes por uma mansão cheia de sustos. O passeio é de baixa velocidade e projetado para ser aproveitado por pessoas de todas as idades.
"A Haunted Mansion é escura e contém algumas cenas levemente assustadoras, mas não há violência explícita. Os moradores fantasmagóricos são amigáveis e o passeio é lento", informa o site oficial do parque.
Além da Disneyland na Califórnia, há versões da Haunted Mansion no Magic Kingdom, da Walt Disney World, em Orlando na Flórida, Disneyland em Tokyo e na Disneyland de Paris.
O incidente ocorre poucas semanas após a morte de um homem que sofreu ferimentos graves em um acidente na montanha-russa Stardust Racers, no parque Epic Universe, na Flórida.
