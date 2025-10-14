Viral

Em Patrocínio 
Notícia

Morre mulher que comeu "falsa couve" em Minas Gerais; entenda o caso

Claviana Nunes estava internada desde a última quarta-feira (8) e apresentou piora em decorrência de uma lesão no cérebro. Dois homens ainda seguem hospitalizados e um já recebeu alta 

Zero Hora

Enviar email
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Intoxicação teria ocorrido após ingestão de uma planta tóxica, conhecida como "falsa couve".

Claviana Nunes da Silva, 37 anos, uma das vítimas que ingeriu uma planta tóxica conhecida como “falsa couve”, morreu na segunda-feira (13), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. Ela estava internada desde 8 de outubro e teve piora no quadro de saúde no último domingo (12), em função de uma lesão grave no cérebro.

A informação foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio e confirmada pelo g1 pela funerária responsável.

Além de Claviana, outras três pessoas da mesma família foram hospitalizadas após consumir a Nicotiana glauca, nome científico da planta.

@claviananunes / Reprodução/Instagram
Vítima estava internada desde 8 de outubro.

Outros dois pacientes seguem internados. Um deles, um homem de 60 anos, está em estado grave, em coma induzido e dependente de ventilação mecânica. Segundo a equipe médica, ele permanece sedado enquanto aguarda resposta ao novo antibiótico.

A outra vítima é um homem de 64 anos que está estável e foi extubado no sábado (11). Os médicos avaliam a possibilidade de alta nos próximos dias. Todos fazem parte da mesma família. 

Um homem de 67 anos recebeu alta em 9 de outubro, um dia após a intoxicação.

Entenda o caso

Quatro pessoas da mesma família passaram mal após um almoço em uma chácara na zona rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na última quarta-feira (8). Elas teriam ingerido, por engano, uma planta tóxica conhecida como “falsa couve”.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes sofreram parada cardiorrespiratória, revertida ainda no local. A Polícia Civil abriu inquérito e trabalha com a hipótese de envenenamento acidental.

A planta servida no almoço foi recolhida pela perícia e passará por análise para confirmar a espécie e identificar as substâncias tóxicas.

O que é a "falsa couve"?

Ao g1, uma especialista afirmou que a planta ingerida pela família — a Nicotiana glauca — é altamente venenosa e pode levar à morte.

A "falsa couve" foi colhida na chácara onde a família mora e servida refogada no almoço. Amostras da planta e restos encontrados na arcada dentária de uma das vítimas foram encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para análise.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: