Morre mulher que comeu "falsa couve" em Minas Gerais; entenda o caso

Claviana Nunes da Silva, 37 anos, uma das vítimas que ingeriu uma planta tóxica conhecida como “falsa couve”, morreu na segunda-feira (13), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. Ela estava internada desde 8 de outubro e teve piora no quadro de saúde no último domingo (12), em função de uma lesão grave no cérebro.