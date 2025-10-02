Viral

Em três Estados
Ministério da Saúde já registrou 59 notificações de intoxicação por metanol

Entre os casos investigados, 11 já foram confirmados, de acordo com Alexandre Padilha

Zero Hora

João Risi/Ministério da Saúde
Ministro conversou com a imprensa nesta quinta-feira (2).

Chegou a 59 o número de notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (2) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em entrevista coletiva, o titular da pasta afirmou que, do total, 11 pacientes já tiveram o diagnóstico confirmado.

Entre os casos suspeitos, cinco foram registradas em Pernambuco, um no Distrito Federal e os demais são de São Paulo

Diante do crescimento de registros (13 novos nas últimas 24 horas), Padilha determinou que os profissionais de saúde notifiquem todos os casos suspeitos que encontrarem. 

A orientação do Ministério da Saúde é para que pacientes com sinais que indiquem a possibilidade de intoxicação por metanol já recebam o tratamento indicado, mesmo antes da confirmação do diagnóstico.

— Não precisa esperar a confirmação laboratorial para a conduta indicada para o caso de intoxicação por metanol. A partir dos dados clínicos, dos sintomas, sobretudo sintomas característicos como a dor em cólica, na região do intestino e as alterações visuais, com histórico de uso de bebida de teor alcóolico. Isso não é imediato, às vezes demora de 12 a 24 horas para ter os primeiros sinais de sintomas — orientou Padilha.

De acordo com O Globo, a Anvisa já mapeou 604 farmácias de manipulação no Brasil que têm condições de produzir o etanol farmacêutico, que é utilizado no tratamento. A agência também está entrando em contato com os estabelecimentos para verificar a possibilidade de distribuição.

O Ministério da Saúde também busca o contato com agências de 10 países para a produção de formepisol, que é outro  antídoto indicado. A ideia é aumentar o estoque desse medicamento
no Brasil e se preparar para uma crise maior.

— Para uma delas, pedimos doação imediata e mil tratamentos por
Formepisol — afirmou Padilha.

O ministro, no entanto, negou
haver expectativa de explosão de casos.

— Nós fazemos isso por precaução, porque somos responsáveis
diante de uma situação anormal. O ministério começou a perceber a
anormalidade da situação na última semana.

