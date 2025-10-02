Ministério da Saúde já registrou 59 notificações de intoxicação por metanol

— Não precisa esperar a confirmação laboratorial para a conduta indicada para o caso de intoxicação por metanol. A partir dos dados clínicos, dos sintomas, sobretudo sintomas característicos como a dor em cólica, na região do intestino e as alterações visuais, com histórico de uso de bebida de teor alcóolico. Isso não é imediato, às vezes demora de 12 a 24 horas para ter os primeiros sinais de sintomas — orientou Padilha.