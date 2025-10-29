Microsoft Azure caiu? Aplicativos apresentam instabilidade hoje

O Azure, serviço de nuvem da Microsoft, enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (29). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 13h.
Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta das 13h20min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 746 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
Até a atualização mais recente desta reportagem, a Microsoft ainda não havia se pronunciado.
Serviços afetados
A falha também afeta outros aplicativos e serviços da Microsoft, como o 365 – que reúne Excel e Word, por exemplo. Também há relatos de falhas no Outlook, e-mail da empresa, e serviços do Xbox.