Melissa Said, influenciadora "ervoafetiva", nega participação em tráfico de drogas; ela foi presa na quinta-feira

A influenciadora digital Melissa Said, presa na quinta-feira (23) após ser apontada como articuladora de um grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas, disse que a prisão dela é uma "vergonha". A mulher, conhecida por produzir conteúdos sobre uso de maconha, negou participação em tráfico.
De acordo com o portal g1, Melissa afirmou:
— É uma vergonha. Ninguém no mundo deveria ser preso por fumar maconha.
A fala foi feita na frente do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que conduz a investigação. A influenciadora, autodeclarada "ervoafetiva", foi questionada por jornalistas sobre as acusações de apologia ao uso de entorpecentes e associação ao tráfico, ao que respondeu:
— Não existe tráfico.
Melissa foi presa na casa de uma amiga, em Salvador. Conforme o g1, ela estava foragida desde quarta-feira (22), quando virou alvo de operação da Polícia Civil. A influenciadora deve passar por audiência de custódia no sábado (25).
De acordo com a Polícia Civil, Melissa faz parte de um grupo criminoso envolvido em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.
Além da influenciadora, outras quatro pessoas foram presas. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pela polícia durante a ação.
Quem é Melissa Said?
Com mais de 350 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Melissa Said se autodeclara "ervoafetiva", termo para descrever seu vínculo com o universo da cannabis.
Ela também realiza divulgações como embaixadora da marca Bem Bolado Brasil, que vende sedas e artigos relacionados.
Investigações policiais
Segundo o g1, as investigações policiais começaram em 2024 e indicam que Melissa usava o alcance nas redes sociais para comercializar maconha, com fornecedores na Bahia e em São Paulo.
A polícia afirma que ela comprava o entorpecente e repassava a alguns seguidores, a partir dos contatos nas plataformas digitais. E também que usaria as redes sociais para orientar os seguidores sobre como despistar a atuação policial durante viagens e deslocamentos.