Marcela Tomaszewski foi agredida por Dado Dolabella? Entenda a polêmica envolvendo modelo gaúcha e ator

Um caso de suposta violência envolvendo o ator Dado Dolabella, 45 anos, e a gaúcha Marcela Tomaszewski, 27, Miss Gramado 2024, chamou a atenção nas redes sociais. A modelo chegou a anunciar o fim do relacionamento no último sábado (25), mas voltou atrás horas depois — aumentando ainda mais a repercussão do caso.
— A gente veio aqui só para deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem, a gente só quer curtir o fim do nosso sábado tranquilo — disse a modelo em vídeo publicado nos stories.
— É isso. Paz, gente, paz. Só amor — completou o ator.
Entenda o caso
Conforme informações do jornal O Globo, as agressões físicas e verbais teriam ocorrido na manhã do último domingo (26), no apartamento de Marcela, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. O casal teria protagonizado uma "discussão intensa", segundo o jornalista Matheus Baldi. Vizinhos teriam escutado gritos.
Nas redes sociais, Rafaela Clemente, amiga de Marcela, chegou a publicar vídeos e fotos da modelo com hematomas pelas mãos, braços e pescoço. As imagens circularam em diferentes perfis.
Rafaela afirmou que Marcela a bloqueou após as postagens:
"E você, Marcela, que me bloqueou, por ter mandado você apagar os stories mentindo dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo que você me enviou da agressão". Nos registros, Marcela aparece abalada e com marcas no corpo.
A atriz Luana Piovani, ex-namorada de Dado que denunciou o ator por agressão em 2008, compartilhou as publicações de Rafaela.
O que dizem as defesas
No domingo (26), a assessoria jurídica de Dado negou as acusações em relação ao cliente e argumentou que Marcela teria sido coagida "pela imprensa e nas redes sociais a confirmar fatos que não correspondem à realidade". Pouco antes, a miss apagou os stories com as fotos.
O comunicado diz também que "outra pessoa teria se passado por Marcela em seu perfil do Instagram" e feito as publicações, sem autorização. A nota defende ainda que o ator "jamais praticou qualquer ato de agressão, física ou psicológica, contra Marcela" e lamenta o "uso de informações inverídicas que distorcem os fatos e causam prejuízos à imagem de ambos".
No mesmo dia, Dado e Marcela fizeram a publicação da nota conjunta, afirmando que "o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente - fora do contexto - registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal". O comunicado diz ainda que "qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos" (confira abaixo).
O caso ganhou nova repercussão ainda no domingo, quando o advogado de Marcela, Diego Candido, afirmou que a cliente foi vítima de agressão.
No entanto, na tarde de segunda-feira (27), ele contou à revista Quem que deixou o caso após a modelo desistir da denúncia e se acertar com Dado.
Miss Gramado
Marcela Tomaszewski é modelo e empresária. Ela foi coroada Miss Gramado 2024.
Nas redes sociais, ela contou que é natural de Porto Alegre, mas que representou com "com orgulho, entrega e responsabilidade" a cidade da serra gaúcha.
Formada em Fashion Design pelo Instituto Marangoni, na Itália, ela se prepara para lançar, em novembro, uma marca própria de moda praia sustentável, a Jae Beachwear.
Em setembro, assumiu publicamente um namoro com Dado Dolabella. O ator estava solteiro desde o início do ano, quando terminou o relacionamento com Wanessa Camargo.
