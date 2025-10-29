O Instagram é a principal rede social para o compartilhamento de conteúdos. Em 2025, não faltaram publicações que movimentaram o feed dos brasileiros. De encontros políticos a novos romances, algumas imagens acumularam milhões de curtidas e comentários, dominando a plataforma da Meta.
Entre os destaques, está a foto do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aparece no topo do ranking.
O registro do encontro entre os dois líderes, feito por Ricardo Stuckert, aconteceu em Kuala Lumpur, na Malásia, e se tornou a publicação mais curtida de Lula nas redes. O post ultrapassou 22 milhões de curtidas, 72 milhões de visualizações e 7,5 milhões de compartilhamentos.
Outro momento que agitou o Instagram foi o anúncio do namoro entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca. Após meses de especulações, o casal confirmou o relacionamento em um post feito na última terça-feira (28). Em menos de uma hora, a publicação somou mais de 5 milhões de curtidas.
Além deles, outras postagens que se destacaram em 2025 incluem o retorno de Neymar ao Santos, a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, além da presença de Bruna Marquezine no Oscar. Veja o ranking a seguir.
Veja o ranking com as fotos mais curtidas e comentadas em 2025:
1. Lula e Trump
2. Vini Jr. e Virginia
3. Neymar de volta no Santos
4. Nikolas Ferreira e o caso do Pix
5. Felca em denúncia contra Hytalo Santos
6. Fernanda Torres com o Globo de Ouro
7. Bruna Marquezine no Oscar
