Lula e Trump ou Vini Jr. e Virginia? Veja as fotos e vídeos mais curtidos do Instagram em 2025

Ranking inclui publicações de Neymar, Bruna Marquezine e Fernanda Torres

Zero Hora

@lulaoficial / @virginia / Instagram/Reprodução
Fotos acumularam milhões de curtidas e comentários.

O Instagram é a principal rede social para o compartilhamento de conteúdos. Em 2025, não faltaram publicações que movimentaram o feed dos brasileiros. De encontros políticos a novos romances, algumas imagens acumularam milhões de curtidas e comentários, dominando a plataforma da Meta.

Entre os destaques, está a foto do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aparece no topo do ranking. 

O registro do encontro entre os dois líderes, feito por Ricardo Stuckert, aconteceu em Kuala Lumpur, na Malásia, e se tornou a publicação mais curtida de Lula nas redes. O post ultrapassou 22 milhões de curtidas, 72 milhões de visualizações e 7,5 milhões de compartilhamentos.

Outro momento que agitou o Instagram foi o anúncio do namoro entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca. Após meses de especulações, o casal confirmou o relacionamento em um post feito na última terça-feira (28). Em menos de uma hora, a publicação somou mais de 5 milhões de curtidas.

Além deles, outras postagens que se destacaram em 2025 incluem o retorno de Neymar ao Santos, a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, além da presença de Bruna Marquezine no Oscar. Veja o ranking a seguir.

Veja o ranking com as fotos mais curtidas e comentadas em 2025:

1. Lula e Trump

2. Vini Jr. e Virginia

3. Neymar de volta no Santos

4. Nikolas Ferreira e o caso do Pix

5. Felca em denúncia contra Hytalo Santos

6. Fernanda Torres com o Globo de Ouro

7. Bruna Marquezine no Oscar

