Lily Allen fala sobre divórcio de David Harbour em novo álbum; entenda 

A cantora britânica Lily Allen lançou, nesta sexta-feira (24), o álbum West End Girl, o primeiro em sete anos. O trabalho foi anunciado de surpresa e marca uma nova fase da artista após o divórcio com o ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper na série da Netflix Stranger Things. Os dois se casaram em 2020, e a separação foi confirmada no início deste ano.
Em entrevista à Vogue britânica, Lily contou que o disco foi gravado em apenas 16 dias, no fim de 2024, como uma forma de processar o término do relacionamento. As faixas trazem letras diretas sobre infidelidade, mentiras e não monogamia.
"Há coisas neste álbum que vivenciei em meu casamento, mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. É inspirado no que aconteceu", disse a cantora.
A faixa que dá nome ao disco, abre o álbum narrando a mudança de Lily, Harbour e as filhas dela (de um relacionamento anterior) para Nova York.
Relacionamento aberto
As letras sugerem que o casal mantinha um acordo de não monogamia, mas com regras específicas. "Tenho tentado ser aberta / Eu só quero entender suas necessidades (...) Serei a mamãe não monogâmica", canta Lily em uma das faixas.
Apesar do acordo, o disco revela situações de traição e quebra de confiança. Na música 4chan Stan, a cantora descobre que o parceiro comprou uma bolsa cara para outra mulher. Já em Tennis, ela lê uma mensagem suspeita no celular do marido e passa a desconfiar de uma relação extraconjugal — a pessoa é chamada de "Madeline" nas letras.
Separação
O álbum termina com desabafos sobre o fim do relacionamento e o esforço de Lily para manter a sobriedade. A artista já falou publicamente sobre seu histórico de dependência química e afirma estar limpa há seis anos.
Na faixa final, ela canta sobre tentar preservar as filhas da dor da separação.
