Lily Allen fala sobre divórcio de David Harbour em novo álbum; entenda 

A cantora britânica Lily Allen lançou, nesta sexta-feira (24), o álbum West End Girl, o primeiro em sete anos. O trabalho foi anunciado de surpresa e marca uma nova fase da artista após o divórcio com o ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper na série da Netflix Stranger Things. Os dois se casaram em 2020, e a separação foi confirmada no início deste ano.